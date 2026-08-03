A Fidesz álláspontja szerint illegitim Forsthoffer Ágnes megbízatása

A Fidesz országos elnöksége által megfogalmazott körlevélben öt pontban foglalják össze, mi a párt álláspontja az energiaellátás helyzetéről, az államfői jogokat ideiglenesen gyakorló házelnök megbízatásáról, a Forsthoffer Ágnes által hétfőre, a Sándor-palotába összehívott egyeztetésről, valamint a Fidesz és a kormány politikai és szakmai viszonyáról. A hatodik pontban arra hívják fel az elnökség tagjait – köztük a megyei elnököket –, hogy a körlevélben megfogalmazott álláspontot ismertessék a megyékben működő Fidesz-csoportokkal.

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI érdeklődésére hétfőn megerősítette a körlevél hitelességét, hozzátéve, hogy az alapvetően a belső pártnyilvánosság számára készült.

A levélben emlékeztetnek, hogy a Fidesz illegitimnek nyilvánította Sulyok Tamás eltávolítását az államfői tisztségből, és illegitimnek tekinti a „tiszás Forsthoffer elnök asszony megbízatását”. „Ő számunkra egyszerűen a Sándor-palota illegális lakásfoglalója” – fogalmaztak. A levél szerint a hétfői találkozón Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője „ezt az álláspontot közli meghívójával”.

Forsthoffer Ágnes kezdeményezésére hétfőn a Sándor-palotában a parlamenti pártok frakcióvezetőinek részvételével tartanak egyeztetést, amelyen Magyar Péter miniszterelnök ad tájékoztatást a rendkívüli hőség miatt kialakult helyzetről és annak kormányzati kezeléséről.

A körlevél szerint „a Fidesz a kormánnyal való politikai és szakmai érintkezés egyetlen legitim helyszínének és formájának a parlamenti kereteket, leginkább a szakpolitikai parlamenti bizottságokat tekinti”. Azt írták: a Fidesz készen áll arra, hogy a parlamenti bizottságokban minden szükséges szakmai tudást és tapasztalatot a kormány rendelkezésére bocsásson, amire a kabinetnek „úgy tűnik, igencsak szüksége is lesz”.

A Fidesz úgy értékeli, hogy a kialakult energiaválság megoldásához szükséges minden eszköz a kormány rendelkezésére áll, várják megoldási javaslataikat, amelyeket "szakmai konstruktivitással" fogadnak.

„Még csak 3 hónapja van hatalmon a Tisza-kormány, és már itt vannak az első komoly gazdasági bajok jelei” – olvasható a körlevélben, amely szerint az ország „derült égből villámcsapásként” értesült arról, hogy a kormány nem képes garantálni az ország energiaellátását és energiabiztonságát.

A Fidesz elnöksége megmagyarázhatatlannak nevezi, hogy a kormány miért nem észlelte időben a válság jeleit. „Hol volt a gazdasági miniszter, hol voltak a szakemberek, és végső soron hol volt a miniszterelnök, miért voltak képtelenek arra, hogy a modern tudományos előrejelzés eszközeivel a kezükben fölkészítsék az országot egy előre jelezhető krízishelyzetre?” – tették fel a kérdést, amelyet meg is válaszoltak: azért nem voltak erre képesek, mert „Facebook-kormányzást folytatnak gazdasági kormányzás helyett”.

A dokumentum a kormányoldalt azzal vádolja, hogy óriási erőket mozgósítanak „önkényuralmi rendszerük kiépítésére, az alkotmánybírók és a köztársasági elnök törvénytelen elmozdítására, a Fidesz szervereinek, tagnyilvántartásának, bizalmas iratainak elkobzására, az ország legkiválóbb terrorelhárító tábornokának alaptalan meggyanúsítására és a liberálisok keresztény-nemzeti kultúrpolitikusokkal szembeni bosszújára, amit NKA-ügy néven ismer a közvélemény”.