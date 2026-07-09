ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.74
usd:
312.87
bux:
142436.35
2026. július 9. csütörtök Lukrécia
24 óra Ukrajna Hőség Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Közeli kép egy fehér köpenyes orvos nyakában elhelyezkedő fonendoszkópról, egy kézi diagnosztikai eszközről, amely például a szív és a tüdő hangját akusztikailag fölerősítve és mindkét fülhöz vezetve segíti az orvos munkáját.
Nyitókép: Pixabay

Életfogytiglant kapott a sorozatgyilkos orvos Németországban

Infostart

Eddig az bizonyosodott be, hogy a német orvos 15 beteg életének vetett véget a beleegyezésük nélkül halálos nyugtatókkal, de az ügyészek további 76 hasonló esetet is vizsgálnak.

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték azt a német orvost, aki megölte legalább 15 betegét. A 41 éves orvos 2021 szeptembere és 2024 júliusa között 12 nő és 3 férfi haláláért volt felelős – írja a Telex.

A berlini bíróság az eset súlyossága miatt az ítélethirdetés után elrendelte az orvos előzetes letartóztatását, mivel a vádlott nem jelent meg a tárgyaláson. Az sem kizárt, hogy további áldozatok esetében is bebizonyosodik majd, hogy a 41 éves német orvos okozta a halálukat. Az ügyészek további 76 hasonló esetet vizsgálnak. Ha bizonyítottan kiderül, hogy az összes esetért ugyanaz a személy a felelős,

ez lesz Németország történelmének egyik legnagyobb sorozatgyilkossági ügye.

Az eddig ismert áldozatok 25 és 94 év közötti súlyos, gyógyíthatatlan betegek voltak, de a haláluk nem feltétlenül következett volna be a gyilkosságok idején. A vád szerint az orvos a betegek otthonában beleegyezésük nélkül halálos nyugtatókból álló gyógyszerkoktélokat adott be nekik, köztük érzéstelenítőt és izomlazítót, amelyek megbénították a légzőizmokat, így perceken belül légzésleállás következett be.

Az elkövető legalább öt esetben felgyújtotta páciensei házát, hogy eltüntesse a nyomokat. A mintegy egy éve tartó tárgyalási sorozat során az orvos sokáig nem szólalt meg, egy hónapja viszont beismerte, hogy végzett 12 súlyosan beteg páciensével. A tárgyaláson azt mondta, úgy érzete, helyesen cselekszik, ha megkíméli a betegeket a szenvedéstől.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Bűnügyek    Életfogytiglant kapott a sorozatgyilkos orvos Németországban

németország

ítélet

halál

szabadságvesztés

orvos

nyugtató

betegek

életfogytiglan

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Tárgyalnak, de közben lőnek – úgy tűnik, Iránban a háború nem megbuktatja a rendszert, hanem erősíti

Tárgyalnak, de közben lőnek – úgy tűnik, Iránban a háború nem megbuktatja a rendszert, hanem erősíti

N. Rózsa Erzsébet az InfoRádióban úgy fogalmazott, újra háborúközelbe eszkalálódott az iráni helyzet, a Hormuzi-szorosban útvonalvita van, a tárgyalásokon meg azt sem tudni, hágy pontról kell egyezkedni, illetve hogy melyik mennyire hangsúlyos és kinek. Iránban közben Ali Hamenei gyászmenetével „erődemonstráció” zajlik, még ha Amerika és Izrael célpontjai bujkálnak is.
 

Összegzés: a NATO-csúcs végére Donald Trump érezhetően megenyhült Európa iránt

NATO-csúcs: 70 milliárd dollárt kap Ukrajna az elfogadott zárónyilatkozat szerint

Folytatódik az iráni háború: újabb katonai csapások mindkét oldalon

Magyar Péter távollétében is kormánybejelentések jönnek

Magyar Péter távollétében is kormánybejelentések jönnek

Míg a miniszterelnök Törökországban van, a NATO-csúcs után vasárnapig Antalyában nyaral a fiaival, itthon nem áll a kormányzati munka, Ruff Bálint vezetésével ülésezett a kabinet, és csütörtökön kormányszóvivői tájékoztató lesz 13 órától.
 

Kármán András: kész a költségvetési leltár – a 14. havi nyugdíjról és az anyák adómentességéről is szó van

Többletes lett a költségvetés központi alrendszere

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
NATO-csúcs után: van-e biztonság Európában Amerika nélkül? Csiki Varga Tamás, Inforádió, Aréna
Félidőben a Forma-1: fordíthat a Ferrari? Wéber Gábor, Inforádió, Aréna
Hőkupola: a 42 fokos rekord csak a kezdet volt? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.07.09. csütörtök, 18:00
Németh Ferenc
Nyugat-Balkán szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tisza-kormány: hamarosan érkeznek a kormány döntései

Tisza-kormány: hamarosan érkeznek a kormány döntései

Csütörtökön kora délután kormányszóvivői sajtótájékoztatón ismertetik a legfrissebb történéseket és a kormány döntéseit. Nem fogunk unatkozni: alkotmánymódosításról, fejcserékről, NATO-csúcsról, és a költségvetésről is szó lehet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói: ezt üzente a bútorláncnak a szakszervezet

Sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói: ezt üzente a bútorláncnak a szakszervezet

Az IKEA dolgozói hat százalékos alapbéremelést és jobb munkafeltételeket szeretnének.

BBC
Business Sport Travel Science
US launches strikes on Iran for second night, as Tehran targets bases in Kuwait, Bahrain and Qatar

US launches strikes on Iran for second night, as Tehran targets bases in Kuwait, Bahrain and Qatar

Donald Trump says "I don't know if [Iran] is worthy of making a deal", a day after declaring ceasefire talks "over".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. július 8. 19:17
Egy tízemeletes ház tetejéről akarta lelökni élettársát egy miskolci férfi
2026. július 7. 09:13
Egy percen belül 25 videóhívás – évekig zaklatta apja élettársát
×
×