Életfogytiglant kapott a sorozatgyilkos orvos Németországban

Életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték azt a német orvost, aki megölte legalább 15 betegét. A 41 éves orvos 2021 szeptembere és 2024 júliusa között 12 nő és 3 férfi haláláért volt felelős – írja a Telex.

A berlini bíróság az eset súlyossága miatt az ítélethirdetés után elrendelte az orvos előzetes letartóztatását, mivel a vádlott nem jelent meg a tárgyaláson. Az sem kizárt, hogy további áldozatok esetében is bebizonyosodik majd, hogy a 41 éves német orvos okozta a halálukat. Az ügyészek további 76 hasonló esetet vizsgálnak. Ha bizonyítottan kiderül, hogy az összes esetért ugyanaz a személy a felelős,

ez lesz Németország történelmének egyik legnagyobb sorozatgyilkossági ügye.

Az eddig ismert áldozatok 25 és 94 év közötti súlyos, gyógyíthatatlan betegek voltak, de a haláluk nem feltétlenül következett volna be a gyilkosságok idején. A vád szerint az orvos a betegek otthonában beleegyezésük nélkül halálos nyugtatókból álló gyógyszerkoktélokat adott be nekik, köztük érzéstelenítőt és izomlazítót, amelyek megbénították a légzőizmokat, így perceken belül légzésleállás következett be.

Az elkövető legalább öt esetben felgyújtotta páciensei házát, hogy eltüntesse a nyomokat. A mintegy egy éve tartó tárgyalási sorozat során az orvos sokáig nem szólalt meg, egy hónapja viszont beismerte, hogy végzett 12 súlyosan beteg páciensével. A tárgyaláson azt mondta, úgy érzete, helyesen cselekszik, ha megkíméli a betegeket a szenvedéstől.