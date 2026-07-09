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Nyitókép: Pattanaphong Khuankaew/Getty Images

Brutális eset: meg akart erőszakolni és ölni egy tízéves kislányt egy férfi – 18+

Infostart / MTI

A férfi kifigyelte magának az áldozatát, végül váratlanul, hátulról támadta meg. Mikor a gyermek édesapja a nyomukra akadt, az elkövető elmenekült. Védőjével enyhítésért fellebbeztek, az ügyészség azonban még súlyosabb büntetést szeretne elérni.

Büntetése súlyosítását indítványozza a Győri Fellebbviteli Főügyészség annak a férfinak az ügyében, aki korábbi büntetéséből történő szabadulása után tíz nappal szexuálisan bántalmazott egy tízéves kislányt, majd meg akarta ölni – közölte csütörtökön a fellebbviteli főügyészség.

A Tatabányai Törvényszék a férfit többszörösen minősülő emberölés bűntettének kísérlete és további bűncselekmények miatt mint visszaesőt húsz év fegyházbüntetésre ítélte és végleges hatállyal eltiltotta minden olyan foglalkozás gyakorlásától, amelynek keretében tizennyolc év alatti személlyel kerülne kapcsolatba. Mindezek mellett az elsőfokú határozatban a bíróság kizárta férfit a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

A vádlott egy faluban élt a kislánnyal és annak családjával. Idén február 26-án a férfi kifigyelte a gyermeket, majd hátulról rátámadt, befogta a száját és az erdő felé vitte, ahol megpróbált vele szexuális cselekményt végezni.

A gyermek ellenállt, a férfi mintegy tíz percen keresztül fojtogatta. A továbbra is védekező, segítségért kiáltó kislányt a támadó beljebb vitte az erdőbe, ahol szexuális cselekményt végzett vele, majd, hogy a gyermek erről ne tudjon beszélni, egy kötéllel megpróbálta megfojtani.

A kislány ekkor is védekezett, de a vádlott nem engedte szabadon, a lakóhelyére indult vele. A gyermek édesapja a település polgármesterével rájuk talált a kislány mobiltelefonjára telepített nyomkövető segítségével, de a férfi elmenekült.

A Tatabányai Törvényszék ítélete ellen a vádlott és védője is fellebbezett, elsődlegesen részben felmentésért, másodlagosan enyhítésért. Az eljárás másodfokon a Győri Ítélőtáblán folytatódik.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Brutális eset: meg akart erőszakolni és ölni egy tízéves kislányt egy férfi – 18+

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