Garden Grove, CA, United States - May 22, 2026: Evacuation orders were reissued Friday for thousands of residents and schools were closed in Garden Grove due to continued concerns about a toxic chemical leaking from a large storage tank at an aerospace facility. GKN Aerospace Transparency area on Friday, May 22, 2026 in Garden Grove, CA. Emergency personnel responses to a hazardous materials incident which began Thursday at the aerospace company. (Allen J. Schaben/Los Angeles Times via Getty Images)
Mérgező anyak szivárog, tízezreket evakuálnak Kaliforniában

Egy űripari vállalat a ludas.

Mintegy negyvenezer embert szólítottak fel a hatóságok lakhelye elhagyására az egyesült államokbeli Kalifornia déli részén , miután mérgező vegyi anyag szivárgását észlelték egy űripari vállalat egyik tárolójából.

A hivatalos tájékoztatás szerint a hatóságok jelenleg azon dolgoznak, hogy a Los Angelestől mintegy 50 kilométerre délkeletre lévő Garden Grove-ban elhelyezett, körülbelül 26 ezer liternyi metil-metakrilátot (MMA) tartalmazó tartály ne robbanjon fel.

A szivárgást csütörtökön észlelték, az evakuálást pedig mintegy 23 négyzetkilométeres körzetben rendelték el, Garden Grove mellett a kaliforniai Orange megye öt másik városának egy részére is.

A tartály a többi között harcirepülőgép-alkatrészek gyártásával foglalkozó GKN Aerospace vállalat tulajdona.

Craig Covey, a megye tűzoltóparancsnokságának egyik munkatársa azt mondta, a helyszínen lévő tűzoltók a "igyekeznek megoldást találni", jelenleg pedig kívülről, vízzel hűtik a tartályt. Hozzátette, hogy a többek között plexi gyártására használt MMA súlyosan mérgező és gyúlékony. Mint mondta, ha a tartály szétrobban, a talajba is bekerülhet a veszélyes anyag.

Orange megye egészségügyi hatóságainak vezetője, Regina Chinsio-Kwong figyelmeztetett, hogy a felhevült vegyületből származó gőz belélegzése erős irritációt, szédülést és rosszullétet okozhat, hosszú távon pedig légzésproblémákhoz vezethet.

egyesült államok

evakuálás

kalifornia

űripar

szivárgás

vegyi anyag

Migrációkutató Intézet: folyamatos a migrációs nyomásgyakorlás, de már vannak előremutató eszközök ellene

Az MCC Migrációkutató Intézet elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy egyre gyakrabban használják az EU-val szemben barátságtalan államok politikai nyomásgyakorló eszközként a bevándorlást, Európa viszont csak lassan és megfontoltan reagál, mert sokkal inkább meg van kötve a keze, mint az autoriter államoknak. Vannak azonban szerinte a kerítéseknél hatékonyabb módszerek is, mint például a „kapuőr államok létrehozása”.
Üzemi baleset Tiszaújvárosban – kétgyermekes családapa halt meg

Eloltották a robbanás utáni tüzet a Mol tiszaújvárosi üzemében. Egy kétgyermekes családapa halt meg, ketten súlyosan, heten könnyen megsérültek. Veszélyes anyag nem került a levegőbe – hangzott el a helyszíni sajtótájékoztatón. Kapitány István miniszter szerint a balesetnek nincs kihatása az ország üzemanyagellátására, Hernádi Zsolt Mol-vezér szerint a műanyaggyártás sincs veszélyben.
 

Fontos haladékot kapott a Mol

Tiszaújvárosi robbanás: két sérültet hazaengedtek a miskolci kórházból

Eloltották a tüzet, egy halott, egy életveszélyes sérült

Tiszaújvárosi robbanás – Sulyok Tamás államfő megrendült

Bejelentést tett a Mol a tiszaújvárosi tragédia kapcsán

Hegedűs Zsolt: a sérülteket Debrecenben és Miskolcon ápolják, a Honvédkórház készenlétben

Rengetegen meghaltak egy bányában történt robbanásban Kínában

Robbanás történt egy szénbányában Kína északi részén, 82-en meghaltak, nyolc embert keresnek - jelentette szombaton az ország állami médiája.

Hatalmas lángok csaptak fel egy pelletüzemben: nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók

Több város tűzoltói is a helyszínre siettek, miután kigyulladt egy pelletüzem Fejér vármegyében.

At least 90 dead in Chinese coal mine explosion, state media reports

The explosion took place at 19:29 local time on Friday at a coal mine in northern China.

