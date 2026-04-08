Majdnem tragikus vége lett az autós ámokfutásnak

A vádirat szerint a férfi 2025 áprilisában nagy teljesítményű autójával egy nyírségi településen közlekedett, majd – számos KRESZ szabályt megszegve – nem akart megállni a rendőröknek.

Az elkövető menekülés közben személyi sérüléssel, valamint anyagi kárral járó közlekedési balesetet okozott, majd a rendőrségi mikrobusznak is nekiment úgy, hogy az abból éppen kiszálló hivatalos személyt is majdnem elütötte. A rendőr a balesetet csak úgy tudta elkerülni, hogy a szolgálati gépkocsi vezetőülésébe visszaugrott, így

kizárólag csak a gyors reakciójának volt köszönhető, hogy nem szenvedett súlyos sérülést.

A férfi súlyosan ittasan úgy követte el a terhére rótt, egymással többszörös halmazatban álló bűncselekményeket, hogy korábban hat alkalommal volt eltiltva a közúti járművezetéstől, érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezett, az utánképzést sem teljesítette.

Az elkövetőt hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés, nagyobb kárt okozó rongálás, a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett segítségnyújtás elmulasztásának bűntettével és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja az ügyészség.

A bíróságra benyújtott vádiratában a nyomozó ügyészség – a jelenleg is bűnügyi felügyeletben lévő – férfival szemben, halmazati büntetésül végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott.