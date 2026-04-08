2026. április 8. szerda
Az elkövető menekülése során személyi sérüléssel, valamint anyagi kárral járó közlekedési balesetet okozott, majd a rendőrségi mikrobusznak is nekiment.
Majdnem tragikus vége lett az autós ámokfutásnak

Sérültek és összetört autók maradtak a részegen száguldózó sofőr után.

A vádirat szerint a férfi 2025 áprilisában nagy teljesítményű autójával egy nyírségi településen közlekedett, majd – számos KRESZ szabályt megszegve – nem akart megállni a rendőröknek.

Az elkövető menekülés közben személyi sérüléssel, valamint anyagi kárral járó közlekedési balesetet okozott, majd a rendőrségi mikrobusznak is nekiment úgy, hogy az abból éppen kiszálló hivatalos személyt is majdnem elütötte. A rendőr a balesetet csak úgy tudta elkerülni, hogy a szolgálati gépkocsi vezetőülésébe visszaugrott, így

kizárólag csak a gyors reakciójának volt köszönhető, hogy nem szenvedett súlyos sérülést.

A férfi súlyosan ittasan úgy követte el a terhére rótt, egymással többszörös halmazatban álló bűncselekményeket, hogy korábban hat alkalommal volt eltiltva a közúti járművezetéstől, érvényes vezetői engedéllyel nem rendelkezett, az utánképzést sem teljesítette.

Az elkövetőt hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés, nagyobb kárt okozó rongálás, a veszélyhelyzetet előidéző által elkövetett segítségnyújtás elmulasztásának bűntettével és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségével vádolja az ügyészség.

Még a rendőrautó vezetőjét is majdnem elgázolta. Kép: Magyarország Ügyészsége
Még a rendőrautó vezetőjét is majdnem elgázolta. Kép: Magyarország Ügyészsége

A bíróságra benyújtott vádiratában a nyomozó ügyészség – a jelenleg is bűnügyi felügyeletben lévő – férfival szemben, halmazati büntetésül végrehajtandó szabadságvesztés kiszabását és végleges hatályú közúti járművezetéstől eltiltást indítványozott.

Donald Trump az utolsó órákban lefújta az Irán ellen tervezett armageddont

Nem sokkal magyar idő szerint éjfél után, az utolsó pillanatban lefújta a „civilizáció pusztító” támadást Irán ellen az amerikai elnök. Donald Trump közölte, hogy két hetes tűzszünetben állapodtak meg Teheránnal. Ez idő alatt a hajózás is akadálymentessé válhat a Hormuzi-szorosban.
 

Izrael a közel-keleti tűzszünet mellett, de nem minden fronton

Pakisztáni miniszterelnök: a kéthetes tűzszünet Libanonra is kiterjed

Zuhanásba kezdett az olaj világpiaci ára

Sokat erősödött a forint az iráni tűzszünet hírére

Megnyílik a Hormuzi-szoros, tűzszünetet kötött Iránnal Trump

Oroszország és Kína így lőtt bele a Hormuzi-szorosba

Váratlan üzenet Moszkvából: ez vár az olaj árára

Dmitrij Medvegyev, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettese szerdán úgy értékelte az amerikai-iráni tűzszünetet, hogy végül a józan ész győzedelmeskedett. Ugyanakkor a Reuters szerint hozzátette: "nem lesz olcsó olaj".

Megkongatták a vészharangot: hiába az iráni tűzszünet, erre a káoszra senki sem készült fel

Bár az amerikai-iráni tűzszünet hatására a nyersolaj ára száz dollár alá esett, a kerozinellátás teljes helyreállása hónapokat vehet igénybe.

Iran and US agree to conditional two-week ceasefire and opening of Hormuz strait

Pakistan says it will host talks between the two sides on Friday. Israel says it supports the ceasefire but it "does not include Lebanon".

