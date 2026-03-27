Kommentben hirdette gyilkos nézeteit, indítványozták a letartóztatását

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a letartóztatását indítványozta annak a férfinak, aki pártpolitikai nézeteit az interneten hangoztatva mások életének kioltására hívta fel követőit – írja közleményében az ügyészség.

A megalapozott gyanú szerint a szegedi férfi 2026. március 23-án saját neve alatt a közösségi oldalán több bejegyzést tett közzé, melyben politikai nézeteit hangoztatta. Nyilvános posztjaiban egy ismert külföldi regény gyilkosságra buzdító sorának idézésével egy vezető politikus megölésére hívta fel olvasóit, valamint egy hazai párt hívei ellen is uszított.

A főügyészség az emberölés előkészületének bűntette, valamint közösség elleni uszítás bűntette miatt indult bűnügyben a büntetőeljárás meghiúsításának és a bűnismétlésnek a veszélye miatt indítványozta a terhelt letartóztatásának az elrendelését.

Az ügyészi indítvány tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni.