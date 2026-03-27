INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.11
usd:
338.94
bux:
121618.64
2026. március 27. péntek Hajnalka
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Close-up Of Male Judge In Front Of Mallet Holding Documents
Nyitókép: AndreyPopov/Getty Images

Kommentben hirdette gyilkos nézeteit, indítványozták a letartóztatását

Infostart

A csongrádi férfi nem rejtette véka alá pártpolitikai véleményét, aminek apropóján mások megölésére buzdította a követőtáborát.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség a letartóztatását indítványozta annak a férfinak, aki pártpolitikai nézeteit az interneten hangoztatva mások életének kioltására hívta fel követőit – írja közleményében az ügyészség.

A megalapozott gyanú szerint a szegedi férfi 2026. március 23-án saját neve alatt a közösségi oldalán több bejegyzést tett közzé, melyben politikai nézeteit hangoztatta. Nyilvános posztjaiban egy ismert külföldi regény gyilkosságra buzdító sorának idézésével egy vezető politikus megölésére hívta fel olvasóit, valamint egy hazai párt hívei ellen is uszított.

A főügyészség az emberölés előkészületének bűntette, valamint közösség elleni uszítás bűntette miatt indult bűnügyben a büntetőeljárás meghiúsításának és a bűnismétlésnek a veszélye miatt indítványozta a terhelt letartóztatásának az elrendelését.

Az ügyészi indítvány tárgyában a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája fog dönteni.

Kezdőlap    Bűnügyek    Kommentben hirdette gyilkos nézeteit, indítványozták a letartóztatását

gyilkosság

letartóztatás

rendezvény

ügyészség

párt

csongrád-csanád vármegye

kommentelés

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Csatatér - Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, 02. számú egyéni választókerület
Hogyan lett a kis „Szalonnából” világhírű prímás? Pál István Szalonna, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest 2. oevk.
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.27. péntek, 18:00
Nagy-Kálózy Eszter
Kossuth-díjas színművész
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
2026 márciusában kínai lapok arra hívták fel a figyelmet, hogy – mások mellett – az ország büszkeségének számító ötödik generációs J-20-as lopakodó vadászgép főtervezőjét váratlanul eltávolították Kínai Tudományos Akadémia hivatalos online névsorából. Ez Kínában általában nem jelent túl jót, számos kérdés vetődik fel azzal kapcsolatban, hogy mi vezetett a váratlan lépésig. A magyarázat nélküli eltűnés nem a legideálisabb pillanatban éri Pekinget, mivel a nagyhatalom vezetésének már így is van éppen elég baja az egyre másra kibukkanó kellemetlen ügyekkel. Utánajártunk, hogy mi lehet a háttérben.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A magyarországi védett üzemanyagár valóban az alacsonyabbak közé tartozik a régióban, de nem a legalacsonyabb.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 27. 09:36
Börtönbüntetést kapott egy újabb pedofil
2026. március 27. 06:24
Szakszerűtlenül emeltek daruval – halál lett a vége
×
×