Felrobbant a cukiságbomba Somogyban

A helyszíni szemlét követően Nagy Attila önkormányzati képviselő azonnal felvette a kapcsolatot a városüzemeltetés vezetőjével a helyzet rendezése érdekében.

Posztja szerint a cél az állatok kíméletes eltávolítása a lakott területről, szakemberek bevonásával.

A képviselő arra kéri a helybélieket és az arra járókat, hogy a saját biztonságuk és az állatok nyugalma érdekében ne közelítsék meg a helyszínt, és ne próbálják megzavarni a családot.

A városvezetés hangsúlyozta, hogy a vadállatok belterületi megjelenésekor a legfontosabb a szakszerű segítség kérése, elkerülve a közvetlen érintkezést az állatokkal.