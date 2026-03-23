Rács mögé került a kommentelő, aki megfenyegetett pár napja egy kampánygyűlést

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hétvégén letartóztatását indítványozta annak a férfinak, aki az interneten fenyegetőzött – közölte az ügyészség.

A megalapozott gyanú szerint

a hódmezővásárhelyi férfi 2026. március 18-án, az egyik közösségi oldalon kommentelt egy hazai párt rendezvényéről szóló bejegyzést. A terhelt nyilvános posztjai azt tartalmazták, hogy a párt rendezvényén Molotov-koktélt fog a tömegbe dobni, „leülik a büntetést, így mutatnak példát a világnak”.

A bűnügy terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt indult, a főügyészség a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a többszörösen büntetett előéletű terhelt letartóztatásának az elrendelését.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását, az ügyészi indítvánnyal egyezően, egy hónap időtartamra elrendelte.