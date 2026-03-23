2026. március 23. hétfő Emőke
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Rács mögé került a kommentelő, aki megfenyegetett pár napja egy kampánygyűlést

Letartóztatták a férfit, aki március 18-án az interneten Molotov-koktéllal fenyegetett meg egy politikai gyűlést Hódmezővásárhelyen.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség hétvégén letartóztatását indítványozta annak a férfinak, aki az interneten fenyegetőzött – közölte az ügyészség.

A megalapozott gyanú szerint

a hódmezővásárhelyi férfi 2026. március 18-án, az egyik közösségi oldalon kommentelt egy hazai párt rendezvényéről szóló bejegyzést. A terhelt nyilvános posztjai azt tartalmazták, hogy a párt rendezvényén Molotov-koktélt fog a tömegbe dobni, „leülik a büntetést, így mutatnak példát a világnak”.

A bűnügy terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés miatt indult, a főügyészség a büntetőeljárás meghiúsításának veszélye és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a többszörösen büntetett előéletű terhelt letartóztatásának az elrendelését.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája a gyanúsított letartóztatását, az ügyészi indítvánnyal egyezően, egy hónap időtartamra elrendelte.

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette

Robert Fico szerint minden széteshet, Magyarországot is megemlítette

A szlovák miniszterelnök szerint a jelenlegi nemzetközi helyzet egy felbomló világrendet tükröz, amelyben a korábban meghatározó nemzetközi szervezetek befolyása jelentősen csökkent. A Szlovák Rádió műsorában úgy fogalmazott: a NATO akár szét is eshet, ha az Egyesült Államok kilépne belőle. Azt is kijelentette, fél attól, hogy egy esetleges magyarországi kormányváltás esetén véget érne a két ország közti jó viszony.
Lehallgatási botrány: Panyi Szabolcs elismerte, ő hallható a hangfelvételen – itt van az összes részlet

A Washington Post cikkéből kiindult botrány ma ott tart, hogy Szijjártó Péter közölte: ukrán érdekek miatt hallgatták le, Orbán Viktor miniszterelnök pedig vizsgálatot indított a külügyminiszter lehallgatása ügyében. A Mandiner cikke szerint komoly titkosszolgálati akció zajlik Magyarország külügyminisztere, Szijjártó Péter ellen.
 

Hirtelen rántották meg a forintot Trump szavaira

Donald Trump amerikai elnök hétfőn meghosszabbította az eredetileg 48 órás ultimátumát Iránnak, miután elmondása szerint az utóbbi napokban pozitív tárgyalások zajlottak a két ország között. A hírre nagyot fordultak a piacok, a forint 390-ig erősödött hirtelen.

Kemény figyelmeztetést küldött a világnak Zelenszkij: a háttérben Putyin óriásit nyerhet az iráni háborún

A nyilatkozat egy újabb súlyos orosz támadássorozat után hangzott el.

Trump says he is postponing strikes on Iran power plants after ‘productive’ talks on ending war

He says the countries discussed a "total resolution of our hostilities" - but an unnamed source tells an Iranian news agency there has been "no direct or indirect contact with Trump".

