Filmfesztiválra utazik Magyar Péter, de ez is politika

A „Tavaszi szél” minden idők egyik legnézettebb magyar dokumentumfilmje lett a hazai mozikban - írja a közösségi oldalán a Tisza Párt elnöke.

A videómegosztó portálokon két nap alatt 3,3 millióan tekintették meg az alkotást.

A film két hete folyamatosan vezeti az HBO nézettségi listáját.

A politikus közösségi oldalán megjelent tájékoztatás szerint a nemzetközi bemutató lehetőséget ad a magyarországi társadalmi és politikai folyamatokat feldolgozó alkotás külföldi megismertetésére is.

A fesztivál helyszínén a vetítés mellett szakmai beszélgetéseket is tartanak a film készítőivel és szereplőivel.

A fesztivált 2017 óta rendezik meg. 2019-ben Topolánszky Tamás Yvan nyerte a legjobb rendezés díját a Curtiz - A magyar, aki felforgatta Hollywoodot című életrajzi filmjével.