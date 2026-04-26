Már a határunkon a rémséges vadászkullancs

Kapiller Zoltán szerint évtizedek óta nem volt kemény tél Magyarországon, nem voltak talajmenti fagyok, így bármilyen furcsa, az idei télen sem, mert a havazás során is plusz 10 fok volt talajszinten, tehát nem fagyott át a talaj, és nagyon korán jött a meleg tavasz, ami kiugrasztotta a föld alatti zugokból a kullancsokat, és tömegesen lepték el a természetet annak okán, hogy már a kis rágcsálók, az erdei állatok is föltámadtak, szaporodásnak indultak, és rajtuk táplálkozva a kullancsok maguk is szaporodnak, hatványozottan lepik el most a természetet, legyen az városi kert, park, erdő, mező.

„Sajnálatos mód minden zöldövezeti területen figyelni kell a kullancsok támadására, ezért alapvető fontosságú a természetben tartózkodás során, hogy egy-másfél óránként tartsanak kullancsvizitet. És ha tartanak is kullancsvizitet az emberek, nagyon sokan barkácsolva távolítják el a vérszívót;

kizárólag a patikákból beszerezhető kullancseltávolító kanállal szabad eltávolítani,

hiszen ez az egyedüli eszköz és módszer arra, hogy fertőzésveszélymentesen távolítsák el a vérzivót” – figyelmeztetett a Magyar Kullancsszövetség elnöke.

A fertőződések leggyakoribb oka szerinte az, hogy az emberek mindig barkácsolnak, mindig alternatív megoldást keresnek a probléma megoldására, és nem a természetbe indulás előtt ugranak be az első patikába beszerezni a kullancseltávolító kanalat.

Javasolja, hogy a természettel érintkezők tetőtől talpig vizsgálják át egymást egy-másfél óránként, fürdőruhában még a „rejtett zugokban” is.

Ha pedig valaki a lakóhelyétől távoli célt lő be pihenésre, a célállomás járványügyi helyzetéről mindenképp tájékozódjon, Dél-Olaszországban például „helyzet van”; megérkezett a „vadászkullancsal” egy új kórokozó és egy új betegség, a Bahig vírus és ennek a kórképe.

Elmondta még: két tucat fertőző betegséget terjesztenek itt Magyarországon a kullancsok, amiből a legnagyobb esetszám a Lyme-kór nevű kórkép hatféle bacilusának valamelyik fertőzése.

A „vadászkullancsra” visszatérve jelezte, egy gyorsabb, mozgékonyabb kullancscsalád a hiallómakullancsok családja, jobban is vadásznak. Ez a kullancsfaj megjelent már évekkel ezelőtt Magyarországon, a Balkánról érkezett. Ez terjeszti a krími-kongói vérzéses lázat, ami már itt van az ország határán, ugyanis Boszniában, Szerbiában már több tucat megbetegedés történt az elmúlt évben is, bármikor Magyarországon is felbukkanhat ez a fertőző betegség.

A biológiában márpedig sosincs 100 százalék, ami a megelőzést illeti.

„Ha valaki bármilyen permetszerrel lefújja magát, az sem garantál teljes védelmet, de bármit teszünk a természetben, 100 százalékos védettséget nem tudunk elérni a kullancstámadással szemben. Ezért fontos, hogy felkészüljünk mindig a szakszerű kullancseltávolításra, mert akkor nem élet bennünk fertőződés.”

Az utazás-kirándulás kapcsán kiemelte még, hogy a kutyákat is rendszeres kullancsprevenciós készítménnyel kell kezelni (spray, nyakörv, tabletta, csöppentő).

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó Gergő készítette.