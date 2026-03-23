Azzal fenyegetett, hogy Molotov-koktélt dob a tömegbe a pártrendezvényen

Grósz Tamás közleményében azt írta, a megalapozott gyanú szerint a hódmezővásárhelyi férfi március 18-án „az egyik közösségi oldalon kommentelt egy hazai párt rendezvényéről szóló bejegyzést”. A tájékoztatás szerint a terhelt nyilvános posztjai azt tartalmazták, hogy a párt rendezvényén Molotov-koktélt fog a tömegbe dobni.

A férfival szemben terrorcselekmény elkövetésével fenyegetés bűntette miatt indult eljárás. A főügyészség a büntetőeljárás meghiúsítása és a bűnismétlés veszélye miatt indítványozta a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatását.

A Szegedi Járásbíróság nyomozási bírája ennek helyt adva, egy hónapra elrendelte a kényszerintézkedést – tudatta az ügyész.