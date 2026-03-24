2026. március 27. péntek Hajnalka
Egy férfi késsel a kezében,
Nyitókép: Getty Images/bortn76

Drogot akart venni, helyette kést kapott a hátába

Elfajult a kései találkozó díler és vásárló között, előbbi a dulakodás közben szúrta meg az utóbbit. A rendőrség kezdeményezte a „kereskedő” letartóztatását.

Emberölés kísérlete miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság egy 25 éves alsózsolcai férfival szemben – írja beszámolójában a rendőrség.

Március 21-én éjfél után nem sokkal bezörgetett hozzá egy 30 éves férfi, hogy drogot vegyen tőle. Szóváltás alakult ki közöttük, majd verekedés, és a ház tulajdonosa egy bicskával hátba szúrta a vásárlót. A megsérült férfi hazament, majd miután egyre erősebb fájdalmat érzett, családtagjai értesítették a mentőszolgálat munkatársait.

A bejelentést követően a rendőrök azonosították a késelő férfit, és gyanúsítotti kihallgatása után őrizetbe vették. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte a 25 éves férfi letartóztatását.

Káosz a tárgyalások körül, Trump rábólintott az irániak kérésére - Híreink a közel-keleti háborúról pénteken

Donald Trump - állítása szerint iráni kérésre - tíz napra felfüggesztette az iráni energetikai infrastruktúra elleni támadásokat, ugyanazon a napon, amikor a perzsa állam Izrael atomerőművét próbálta meg támadni. A tágabb tűzszüneti tárgyalások folyamatosan akadoznak, Washington 15 pontos békeajánlatát Teherán nem fogadta el. Izrael folytatja a libanoni szárazföldi műveleteket. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború legfontosabb híreivel.

Riasztást adott ki a MÁV: szünetel a vasúti forgalom a dél-balatoni vonalon

Lepsény és Szántód között szünetel a forgalom, mert - vihar miatt - fa dőlt a felsővezetékre Zamárdinál, melynek következtében egy tartóoszlop is megrongálódott.

'My daughter is under the rubble': Inside Tehran as civilian toll of strikes rises

One month since the US and Israel launched strikes on Iran, Tehran residents tell the BBC their lives have been devastated.

