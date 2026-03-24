Drogot akart venni, helyette kést kapott a hátába

Emberölés kísérlete miatt folytat eljárást a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság egy 25 éves alsózsolcai férfival szemben – írja beszámolójában a rendőrség.

Március 21-én éjfél után nem sokkal bezörgetett hozzá egy 30 éves férfi, hogy drogot vegyen tőle. Szóváltás alakult ki közöttük, majd verekedés, és a ház tulajdonosa egy bicskával hátba szúrta a vásárlót. A megsérült férfi hazament, majd miután egyre erősebb fájdalmat érzett, családtagjai értesítették a mentőszolgálat munkatársait.

A bejelentést követően a rendőrök azonosították a késelő férfit, és gyanúsítotti kihallgatása után őrizetbe vették. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság kezdeményezte a 25 éves férfi letartóztatását.