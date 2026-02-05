ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Chanin Wardkhian/Getty Images

Sokkoló eset egy bölcsődénél: a benne ülő kisfiúval vitte az autót a tolvaj

Infostart / MTI

A benne ülő 5 éves kisfiúval együtt lopott el egy autót egy 20 éves férfi a Pest vármegyei Sülysápon szerdán, majd a gyermeket 6 kilométerrel arrébb Úriban egy bolt előtt magára hagyta, és továbbhajtott – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon csütörtökön.

A vezetéstől eltiltott K. Milánnal szemben – akit a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászon fogtak el – jármű önkényes elvétele és egyedi azonosítójellel visszaélés miatt indult büntetőeljárás. A nagykátai rendőrök szerdán este kihallgatták, majd őrizetbe vétele után kezdeményezték letartoztatását.

A tájékoztatás szerint egy apa február 4-én reggel kisgyermekeivel rutinszerű útjára indult Sülysápon. Amíg a kisebbet bevitte a bölcsődébe, a nagyobb a hátsó ülésen várt. Ezt látva az éppen arra sétáló szentmártonkátai férfi azonnal a járó motorral otthagyott autóba pattant, és gondolkodás nélkül elhajtott.

Az apa, aki a bölcsőde előtt már csak a kocsi és a gyermek hűlt helyét találta, tárcsázta a segélyhívót, közben K. Milán a kisfiúval együtt elhagyta a települést, és az óvodást Úriban magára hagyta. Egy ottani üzlet dolgozója hívta a rendőrséget azzal, hogy talált egy gyermeket, aki azt mondta neki, hogy „ellopták az autójukat”. A rendőrök elmentek a kisfiúért, és épségben hazavitték.

Az autó jeladójának bemérését követően a rendőrök azonnal felvették a kapcsolatot a szomszédos rendőrkapitányságokkal, a térfigyelő kamerák felvételeinek ellenőrzésével pedig azonosították a kocsi mozgásának útvonalát, majd Újszászon elfogták a tolvajt – ismertették.

Nem ez volt az első autó, amit a gyanúsított ellopott, hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több eljárás indult ellene - olvasható a közleményben.

