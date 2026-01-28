Mi folyik itt? Rendőrök árasztották el a Deutsche Bank irodáit

Szerda reggel a német rendőrség razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban, a gyanú: pénzmosás.

A Portfolio CNBC-re és Der Spiegelre hivatkozó cikkében azt írja, az első hírek után a legnagyobb német hitelintézet részvényárfolyama azonnal esett 3 százalékot.

A hírekre reagálva a bank közleményt adott ki, amelyben elárulja, a frankfurti ügyészség vizsgálatot folytat az épületeikben, a hatóságokkal teljes az együttműködés.

A pénzintézet ezen a héten teszi közzé negyedik negyedéves, illetve éves pénzügyi jelentését.

A Deutsche Banknak nem ez az első konfliktusa a hatóságokkal. 2022-ben szintén pénzmosás gyanúja miatt tartottak házkutatást a frankfurti irodákban, ugyanabban az évben pedig a bank DWS leányvállalatánál egyéb vizsgálatok is zajlottak. 2018-ban mintegy 170 nyomozó szállt ki a bankhoz adócsalás gyanújával két alkalmazott ügye kapcsán. Ez az eljárás a 2016-os Panama-iratok botrányához kapcsolódott. A nyomozást végül megszüntették, a bankot azonban jogi megfelelési hiányosságok miatt megbírságolták.