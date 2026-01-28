ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Mi folyik itt? Rendőrök árasztották el a Deutsche Bank irodáit

Infostart

A pénzintézet elismerte az eljárás tényét, de közlése nagyon szűkszavú

Szerda reggel a német rendőrség razziát tartott a Deutsche Bank frankfurti és berlini irodáiban, a gyanú: pénzmosás.

A Portfolio CNBC-re és Der Spiegelre hivatkozó cikkében azt írja, az első hírek után a legnagyobb német hitelintézet részvényárfolyama azonnal esett 3 százalékot.

A hírekre reagálva a bank közleményt adott ki, amelyben elárulja, a frankfurti ügyészség vizsgálatot folytat az épületeikben, a hatóságokkal teljes az együttműködés.

A pénzintézet ezen a héten teszi közzé negyedik negyedéves, illetve éves pénzügyi jelentését.

A Deutsche Banknak nem ez az első konfliktusa a hatóságokkal. 2022-ben szintén pénzmosás gyanúja miatt tartottak házkutatást a frankfurti irodákban, ugyanabban az évben pedig a bank DWS leányvállalatánál egyéb vizsgálatok is zajlottak. 2018-ban mintegy 170 nyomozó szállt ki a bankhoz adócsalás gyanújával két alkalmazott ügye kapcsán. Ez az eljárás a 2016-os Panama-iratok botrányához kapcsolódott. A nyomozást végül megszüntették, a bankot azonban jogi megfelelési hiányosságok miatt megbírságolták.

BL-dömping – Szoboszlaiék állhatnak bosszút a Ferencváros búcsúztatásáért

BL-dömping – Szoboszlaiék állhatnak bosszút a Ferencváros búcsúztatásáért

A 2025–2026-os labdarúgó Bajnokok ligája-szezon legsűrűbb napja a szerdai: a ligaszakasz zárásaként mind a 36 csapat azonos kezdési időpontban, este kilenc órától lép pályára. Két csapat, az Arsenal és a Bayern München már bejutott a legjobb tizenhat közé, négy, az Eintracht Frankfurt, a Slavia, a Villarreal és a Kajrat már kiesett. Ám a további 30 csapat számára még „éles” az utolsó meccs.
 

Elképesztő rekordok dőltek meg a fociban, a Liverpool jár az élen

VIDEÓ
Eb-ezüstön átvezet az út az olimpiai aranyéremhez? Varga Zsolt, Inforádió, Aréna
MÁV, Volán, HÉV: mi újul meg 2026-ban? Hegyi Zsolt, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: tárgyalás vagy összeomlás? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
