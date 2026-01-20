Újabb szervezetet vett terrorlistára a kormány

Az „Antifa” és a „Hammerbande/Antifa Ost” után a „Vulkán Csoport/Vulkangrup” is felkerült az Orbán-kormány terrorizmus elleni nemzeti listájára – derült ki a Magyar Közlönyből.

A rendelet indoklása szerint a magyar emberek védelme érdekében egészítik ki a nemrég létrehozott listát a Vulkangruppe nevű szélsőséges baloldali csoporttal, amely magára vállalt a német fővárosban egy jelentős áramkimaradás-okozást, amely miatt emberéletek voltak veszélyben.

Korábban az EU és az ENSZ BT is ajánlott ilyen intézkedéseket, a 24.hu szerint például