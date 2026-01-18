ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.97
usd:
331.89
bux:
122311.2
2026. január 18. vasárnap Piroska
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
bilincs elfogás őrizetbe vétel letartóztatás bűnöző gyanúsított / Handcuffed criminal lying face-down in car park
Nyitókép: Jub Rubjob/Getty Images

Nagybani cigicsempészre csaptak le a NAV nyomozói

Infostart / MTI

Őrizetbe vett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Észak-magyarországi Bűnügyi Igazgatósága egy ukrán-magyar kettős állampolgárt, akitől hatvanezer doboz zárjegy nélküli cigarettát foglaltak le - közölte a hatóság.

A gépkocsi tulajdonosa egy Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei település parkolójában pakolt egy autó rakterében, amikor a NAV pénzügyi nyomozói a bevetési igazgatóság pénzügyőreinek közreműködésével rajtaütöttek.

A nyomozók átvizsgálták a dobozos teherautót, amelyből 60 ezer doboz cigaretta került elő. A nyomozók az adózás alól elvont, zárjegy nélküli cigaretták mellett a jármű utasterében talált mobiltelefonokat, a jármű mozgásával kapcsolatos eszközt és nyugtákat, továbbá a járművet is lefoglalták.

Az elkövetőt - a központi költségvetésnek okozott több mint 100 millió forint vagyoni hátrány miatt - költségvetési csalás bűntett gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették.

Címképünk illusztráció

Kezdőlap    Bűnügyek    Nagybani cigicsempészre csaptak le a NAV nyomozói

nav

cigaretta

csempész

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amikor az örökkévalóság jó üzlet volt – és amikor végzetes hiba

Amikor az örökkévalóság jó üzlet volt – és amikor végzetes hiba
1759 szilveszterének estéjén egy ír sörfőző olyan szerződést írt alá, amelynek a vége ma is beláthatatlan. Alig másfél évszázaddal később hasonlóan hosszú megállapodások olajról, csatornákról és birodalmi érdekekről egész országok jövőjét kötötték meg. A rendkívül hosszú szerződések egyszerre ígérnek stabilitást és hordoznak katasztrófát. A döntő kérdés nem az időtáv, hanem az, hogy a megállapodás tud-e együtt élni egy változó világgal.
„Nem számítok katonai intervencióra Grönlandon - közölte az amerikai képviselőház elnöke

„Nem számítok katonai intervencióra Grönlandon" - közölte az amerikai képviselőház elnöke

Mike Johnson a BBC brit közszolgálati televízió vasárnapi politikai magazinműsorában úgy fogalmazott: Grönland nem az Egyesült Államok területe, de a Dániához tartozó autonóm sziget földrajzi elhelyezkedése okán stratégiai fontosságú "nemcsak az Egyesült Államok, hanem a világ összes szabadságszerető népe számára".
 

Donald Trump Grönland miatt kereskedelmi háborút robbanthat ki az USA és az EU között

VIDEÓ
Egymillió néző: miért lett újra sikeres a magyar film? Káel Csaba, Inforádió, Aréna
Elsöpörheti a tüntetéshullám az iráni rezsimet? N. Rózsa Erzsébet, Inforádió, Aréna
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Képek: megrohamozták a magyarok a befagyott a Balatont – Figyelmeztet a rendőrség

Képek: megrohamozták a magyarok a befagyott a Balatont – Figyelmeztet a rendőrség

A rendőrség pénteki közleménye szerint a befagyott Balaton déli partján már biztonságosan lehet korcsolyázni a jégen. A hatóságok ugyanakkor több feltételhez kötik a befagyott tavon való csúszkálást, miközben számos településen már most tömegek élvezik a téli sportolási lehetőséget - írja az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ezen a 322 településen változott a kommunális adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól

Ezen a 322 településen változott a kommunális adó 2026-ban: ennyivel kell többet fizetni januártól

A helyi adók közül a legtöbb helyen a magánszemélyes kommunális adója változott 2026-ban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Europe won't be blackmailed,' Danish PM says as Nato allies unite over Trump's Greenland threat

'Europe won't be blackmailed,' Danish PM says as Nato allies unite over Trump's Greenland threat

Denmark's Prime Minister Mette Frederiksen says the country wants to co-operate, adding "it is not we who are seeking conflict".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 18. 14:20
Drogos ámokfutót kaptak el a német rendőrök
2026. január 17. 19:00
Hosszú a bűnlajstroma annak a két tinédzsernek, akik egy ötéves kisfiúval együtt loptak el egy autót
×
×
×
×