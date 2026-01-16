ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.02
usd:
331.95
bux:
122311.2
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

„Fia” kért tőle pénzt WhatsAppon, adott is neki, hiba volt

Infostart

Gyorsan rájött a 68 éves férfi, hogy butaságot csinált. A rendőrség frissítette figyelmeztetési listáját.

Egy 68 éves férfi fiának adta ki magát a csaló, aki pénzt kért „apjától” egy csevegőprogramon keresztül – közölte honlapján a rendőrség.

A férfi hétfő délután kapott egy szöveges üzenetet a mobiltelefonjára. Ismeretlen számról írt neki valaki a fiának kiadva magát, hogy összetört a telefonja kijelzője, mostantól ezen lesz elérhető, és WhatsAppon keresztül tudnak csevegni.

A csaló ezt követően arra kérte a férfit, hogy az általa megadott számlaszámra küldjön pénzt, aminek ő eleget is tett. Később mégis gyanút fogott, ezért felhívta a fiát. Ekkor derült ki, hogy csalás áldozata lett, erről bankját és a rendőrséget is értesítette.

A rendőrség az eset kapcsán újból leírta tanácsait:

  • lépjen kapcsolatba telefonon rokonával, ismerősével, ha olyan üzenetet kapott, amiben pénzt kér
  • ne kattintson szöveges üzenetekben érkezett hivatkozásokra
  • legyen gyanakvó, soha ne utaljon pénzt még rokonának, ismerősének se ismeretlen számlaszámra
  • soha ne adja meg személyes és bankkártyaadatait, felhasználói azonosítókat, jelszavakat
  • minden gyanús telefonhívást, e-mailt vagy üzenetet haladéktalanul jelentsen a rendőrségnek a hasonló bűncselekmények visszaszorítása érdekében.

Kezdőlap    Bűnügyek    „Fia” kért tőle pénzt WhatsAppon, adott is neki, hiba volt

whatsapp

pénz

csalás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

A legtöbb helyen nem szabad a jégre menni a tavainkon, folyóinkon

Az életével játszik, aki sétálgat a Duna jegén. A hévégén is kitart a kemény fagy és sokan foglalkozhatnak azzal a gondolattal, hogy előveszik a korcsolyájukat és ellátogatnak valamelyik befagyott természetes vízhez, ehhez azonban előzetesen több dolgot tudni kell. Például a legnagyobb tavakon nem alakult ki ehhez elég vastag jég, máshol pedig néhány praktikát érdemes észben tartani.
 

Egyre több a kátyú Budapesten, megemelt kapacitással végzik a burkolathibák javítását

A Normafára készül? Erről nem árt tudnia

A rendőrség is megszólalt a Balaton jegéről

Tisza: teljes a zárlat a jég miatt

Újabb adag ónos eső jön, ipari hóval

Rekordokat döntöget a hazai áram- és gázfogyasztás, kiderült, bírja-e a rendszer

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.19. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepő bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Meglepő bejelentést tett Trump - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Az elmúlt napokban a geopolitikai események voltak a befektetők fókuszában, Grönland kérdése továbbra is a terítéken van, miután tegnap este európai katonák érkeztek a szigetre, Trump pedig továbbra sem állt el annak megszerzésétől. Az ázsiai tőzsdék emelkedtek, részben annak is köszönhetően, hogy az USA kereskedelmi megállapodást jelentett be Tajvannal, amely vállalta, hogy az alacsonyabb vámok érdekében jelentős mértékű beruházást fog végrehajtani az Egyesült Államokban. Európában ezzel szemben gyengébb volt a hangulat, a magyar tőzsde viszont fittyet hányt erre és új csúcsot döntött. Az USA-ban szintén igyekeznek pluszban zárni a hetet a tőzsdék, mérsékelt pozitív elmozdulások látszanak. Eközben Donald Trump meglepő módon visszakozott, hogy az eddigi legesélyesebb aspiránsnak gondolt Kevin Hassettet jelölje a Federal Reserve élére.  Kidurran az AI lufi, vagy mindent elsöpör a legújabb megatrend? Következő befektetői klubunkon erről lesz szó. Információ és jelentkezés

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kvíz: Jártál már Szlovéniában? Mit tudsz nyugati szomszédunkról, híres látnivalóiról?

Kvíz: Jártál már Szlovéniában? Mit tudsz nyugati szomszédunkról, híres látnivalóiról?

Ha a szlovén tájak nagy rajongója vagy, eljött az ideje, hogy próbára tedd tudásod: lássuk, mennyit tudsz Szlovéniáról és az ország híres természeti kincseiről, látnivalóról!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump threatens new tariffs on countries opposed to Greenland takeover

Trump threatens new tariffs on countries opposed to Greenland takeover

The president made the threat while a bipartisan group of US lawmakers were visiting Denmark in the hope of easing tensions over the territory.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 16. 18:07
A szomszédban hadat üzennek a cigány kényszerházasságok világának
2026. január 15. 22:13
Pénzbüntetésre ítélték a túrázót meglövő vadászt
×
×
×
×