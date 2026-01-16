„Fia” kért tőle pénzt WhatsAppon, adott is neki, hiba volt

Egy 68 éves férfi fiának adta ki magát a csaló, aki pénzt kért „apjától” egy csevegőprogramon keresztül – közölte honlapján a rendőrség.

A férfi hétfő délután kapott egy szöveges üzenetet a mobiltelefonjára. Ismeretlen számról írt neki valaki a fiának kiadva magát, hogy összetört a telefonja kijelzője, mostantól ezen lesz elérhető, és WhatsAppon keresztül tudnak csevegni.

A csaló ezt követően arra kérte a férfit, hogy az általa megadott számlaszámra küldjön pénzt, aminek ő eleget is tett. Később mégis gyanút fogott, ezért felhívta a fiát. Ekkor derült ki, hogy csalás áldozata lett, erről bankját és a rendőrséget is értesítette.

A rendőrség az eset kapcsán újból leírta tanácsait: