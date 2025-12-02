Hét évre börtönbe mehet az irigységből gyújtogató férfi

Hét év börtönre ítélték azt a férfit, aki 2022 márciusában Budapesten több lakóautót, kismotort és egy személyautót gyújtott fel, sőt egy gyógyszertár előtt is tüzet okozott – adta hírül az RTL Híradó.

A férfi azzal indokolta tetteit, hogy irigyelte mások tulajdonát, a gyógyszertárnál pedig a barátnőjét érte sérelem. Az egyik ablak betörése után megkísérelt gyújtogatásnál csak a szerencsén múlt, hogy a tűz nem terjedt tovább, és nem sérült meg senki.

A férfit nem sokkal a gyógyszertári gyújtogatási kísérelt után elfogták a rendőrök, előzetes letartóztatásba azonban nem helyezték, szabadlábon védekezhet az eljárás során.