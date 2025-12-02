ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi meggyújt egy szál gyufát.
Nyitókép: Unsplash

Hét évre börtönbe mehet az irigységből gyújtogató férfi

Infostart

A bíróság hét év szabadságvesztésre ítélte a férfit, aki 2022-ben több járművel és egy gyógyszertár környékét is felgyújtotta a fővárosban. Tetteit irigységével és személyes sérelmekkel indokolta.

Hét év börtönre ítélték azt a férfit, aki 2022 márciusában Budapesten több lakóautót, kismotort és egy személyautót gyújtott fel, sőt egy gyógyszertár előtt is tüzet okozott – adta hírül az RTL Híradó.

A férfi azzal indokolta tetteit, hogy irigyelte mások tulajdonát, a gyógyszertárnál pedig a barátnőjét érte sérelem. Az egyik ablak betörése után megkísérelt gyújtogatásnál csak a szerencsén múlt, hogy a tűz nem terjedt tovább, és nem sérült meg senki.

A férfit nem sokkal a gyógyszertári gyújtogatási kísérelt után elfogták a rendőrök, előzetes letartóztatásba azonban nem helyezték, szabadlábon védekezhet az eljárás során.

inforadio
ARÉNA
2025.12.03. szerda, 18:00
Karácsony Gergely
Budapest főpolgármestere
