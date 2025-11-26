Tinit molesztált a gőzfürdőben, akár másfél évre is lecsukhatják a nőt

Egy középkorú ír nőt még a nyáron tartóztattak le egy spanyol üdülőhelyen, miután egy svéd tizenéves nemi szervét fogdosta az egyik hotel gőzfürdőjében. Az elkövető akár másfél éves börtönbüntetést is kaphat – írja a 24.hu a The Sun cikke alapján.

A vádirat szerint a nő és a fiú kora este találkoztak a hotel wellness részlegében, a spanyolországi Magalufban. A nő először a szaunában szólította meg a fiút, majd kiment, hogy megmártózzon a medencében. A tinédzser közben átment a gőzkabinba, a nő pedig nem sokkal később utánament, rajtuk kívül más nem tartózkodott a helyiségben.

A nő a fiú ágyékára tette a kezét, és simogatni kezdte a nemi szervét. A fiú tiltakozott, majd elhagyta a gőzfürdőt.

A svéd fiatalt megrázták a történtek, amelyekről beszámolt a hotel személyzetének, akik értesítették a rendőrséget. A nőt a férje szeme láttára bilincselték meg, és vitték el a szállodából. Másnap óvadék ellenében kiengedték a letartóztatásból, sőt megengedték neki azt is, hogy hazautazzon a tárgyalásig.

A brit bulvárlap értesülése szerint a nő azt mondta a hatóságoknak, hogy félreértés történt, mert neki a beszélgetésük során úgy tűnt, hogy a fiú is érdeklődik iránta. A vádiratban azonban nem szerepel ilyen szövegrész, azt rögzítették, hogy a vádlott a sértett akarata ellenére és annak beleegyezése nélkül ért hozzá a nemi szervéhez.

Az ügyészség a börtönbüntetésen felül indítványozza, hogy a bíróság két évre tiltsa meg, hogy a nő kiskorúakkal dolgozzon, illetve kötelezze a vádlottat, hogy fizessen 500 euró (körülbelül 190 ezer forint) kártérítést.