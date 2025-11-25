ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 25. kedd
Nyitókép: Pixabay

A villanyóra lekapcsolásával kezdte a zalai rablógyilkos – itt az ítélet

Infostart / MTI

Jogerősen életfogytig tartó fegyházbüntetést szabott ki a Pécsi Ítélőtábla egy férfire, aki megölte nyugdíjas ismerősét a Zala vármegyei Eszteregnyén 2023 januárjában. Az elítélt akkori barátnője, egyben tettestársa 12 év fegyházat kapott – közötle a táblabíróság kedden.

Közleményükben azt írták, hogy a bíróság döntésével helyben hagyta a Zalaegerszegi Törvényszék korábbi ítéletét, amely a vádlottakat nyereségvágyból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében találta bűnösnek, a másodrendű vádlottat bűnsegédi minőségben. A korábban többször büntetett férfi a legkorábban 30 év után helyezhető feltételesen szabadlábra.

A vádlottak párkapcsolatban voltak és mindketten ismerték az egyedül élő nyugdíjas sértettet és azt remélték, hogy nagyobb összeggel rendelkezik bankszámláján, amit meg kellene szerezni tőle.

Megállapodtak abban, hogy a férfitól a pénzét erőszak alkalmazásával megszerzik: leütik, majd a bankkártyáját és a hozzá tartozó kódot fenyegetéssel vagy erőszakkal szerzik meg.

A két vádlott 2023. január 9-én az esti órákban a férfi házához ment: a férfi lekapcsolta a ház villanyóráját, majd az emiatt a házból kilépő idős embert egy, az udvaron talált fémcsővel fejen ütötte, a leütött sértettet pedig már ketten vonszolták a házba. A feleszmélő, segítségért kiabáló sértettet ezután ütlegelni kezdte, többször megvágta a nyakát és a mellkasát, majd legalább négyszer megszúrta, aminek következtében az áldozat meghalt.

Ezután a vádlottak átkutatták a lakást, magukhoz vették a sértett laptopját és elvitték a garázsból az autóját is. Az autót 50 ezer, a laptopot 20 ezer forintért adták el, és az autóban még találtak 10 ezer forintot, vagyis összesen 80 ezer forintot zsákmányoltak a rablógyilkossággal.

A férfi elsősorban felmentésért, másodsorban pedig társával együtt enyhítésért benyújtott fellebbezése folytán eljáró Pécsi Ítélőtábla a Zalaegerszegi Törvényszék ítéletét megalapozottnak találta és helybenhagyta.

Az ítélet jogerős.

A villanyóra lekapcsolásával kezdte a zalai rablógyilkos – itt az ítélet

