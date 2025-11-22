Máris döntött a nyomozati bíró a kerepesi késes támadók ügyében

A Gödöllői Rendőrkapitányság megállapítása szerint november 18-án két gyanúsított jelent meg Kerepesen. Az idősebb gyanúsított, aki a cselekmény idején marihuána hatása alatt állt, "kristály" nevű tudatmódosító szert kívánt vásárolni. A helyszínen észlelte, hogy egy nő élettársával és egy harmadik személlyel egy áruház felé tart.

Amikor a sértett és kísérői elhaladtak a gyanúsított mellett, az idősebb terhelt megragadta a nő válltáskájának szíját, és ezer forintot követelt tőle. Erre a nő nem volt hajlandó, mire a gyanúsított szidalmazni kezdte őt és a védelmére kelő élettársát. Ezt követően egy kést vett elő, és életveszélyesen megfenyegette őket.

A fenyegetés hatására a sértett és társai megijedtek, és a közeli HÉV-állomás felé kezdtek menekülni. A gyanúsítottak futva üldözték őket. A sértettnek és hozzátartozóinak sikerült egy patikába, majd a mellette lévő hotelbe bejutniuk, ahol a nő a 112-es segélyhívószámot tárcsázta.

Időközben a gyanúsítottak az udvaron kiabáltak a sértett élettársával. Amikor megtudták, hogy a rendőrséget értesítrették a HÉV-állomásra mentek, és felszálltak egy Gödöllőre induló szerelvényre. A megtámadott közben értesítette rokonait is, akik a vonat vezetőjének jelezték a helyzetet, megakadályozva ezzel a szerelvény indulását, és visszatartva a gyanúsítottakat a rendőrség kiérkezéséig. Ezen idő alatt az idősebb gyanúsított kidobta a vonatból a nála lévő kést, valamint az előzőleg vásárolt, kábítószergyanús port.

Döntés

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyész indítványával részben egyetértve, az idősebb terhelt letartóztatását rendelte el az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2025. december 21-ig.

A bíróság a döntés indoklásában kiemelte a cselekmény súlyát, a kiszabható büntetés mértékét, valamint az idősebb gyanúsított előéletét és az ellene folyamatban lévő további eljárásokat, amelyek alapján feltételezhető, hogy szabadlábon újabb bűncselekményt követhet el. A döntést az ügyész, a gyanúsított és a védő tudomásul vette, így a végzés végleges és végrehajtható.

A fiatalabb gyanúsított esetében a bíróság elutasította az ügyészi indítványt, és nem rendelt el kényszerintézkedést,

mivel az indokokat nem találta megalapozottnak. Az ügyész fellebbezést nyújtott be ez ellen a döntés ellen.