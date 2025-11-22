ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 22. szombat Cecília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: BKK

Máris döntött a nyomozati bíró a kerepesi késes támadók ügyében

Infostart

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte egy férfinak a letartóztatását, akit társával együtt felfegyverkezve elkövetett rablás bűntettének kísérletével gyanúsítanak Kerepesen. Az eset során a gyanúsítottak késsel fenyegetve próbáltak pénzt szerezni egy nőtől, majd üldözőbe vették őt és kísérőit.

A Gödöllői Rendőrkapitányság megállapítása szerint november 18-án két gyanúsított jelent meg Kerepesen. Az idősebb gyanúsított, aki a cselekmény idején marihuána hatása alatt állt, "kristály" nevű tudatmódosító szert kívánt vásárolni. A helyszínen észlelte, hogy egy nő élettársával és egy harmadik személlyel egy áruház felé tart.

Amikor a sértett és kísérői elhaladtak a gyanúsított mellett, az idősebb terhelt megragadta a nő válltáskájának szíját, és ezer forintot követelt tőle. Erre a nő nem volt hajlandó, mire a gyanúsított szidalmazni kezdte őt és a védelmére kelő élettársát. Ezt követően egy kést vett elő, és életveszélyesen megfenyegette őket.

A fenyegetés hatására a sértett és társai megijedtek, és a közeli HÉV-állomás felé kezdtek menekülni. A gyanúsítottak futva üldözték őket. A sértettnek és hozzátartozóinak sikerült egy patikába, majd a mellette lévő hotelbe bejutniuk, ahol a nő a 112-es segélyhívószámot tárcsázta.

Időközben a gyanúsítottak az udvaron kiabáltak a sértett élettársával. Amikor megtudták, hogy a rendőrséget értesítrették a HÉV-állomásra mentek, és felszálltak egy Gödöllőre induló szerelvényre. A megtámadott közben értesítette rokonait is, akik a vonat vezetőjének jelezték a helyzetet, megakadályozva ezzel a szerelvény indulását, és visszatartva a gyanúsítottakat a rendőrség kiérkezéséig. Ezen idő alatt az idősebb gyanúsított kidobta a vonatból a nála lévő kést, valamint az előzőleg vásárolt, kábítószergyanús port.

Döntés

A Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírája az ügyész indítványával részben egyetértve, az idősebb terhelt letartóztatását rendelte el az elsőfokú bíróság tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2025. december 21-ig.

A bíróság a döntés indoklásában kiemelte a cselekmény súlyát, a kiszabható büntetés mértékét, valamint az idősebb gyanúsított előéletét és az ellene folyamatban lévő további eljárásokat, amelyek alapján feltételezhető, hogy szabadlábon újabb bűncselekményt követhet el. A döntést az ügyész, a gyanúsított és a védő tudomásul vette, így a végzés végleges és végrehajtható.

A fiatalabb gyanúsított esetében a bíróság elutasította az ügyészi indítványt, és nem rendelt el kényszerintézkedést,

mivel az indokokat nem találta megalapozottnak. Az ügyész fellebbezést nyújtott be ez ellen a döntés ellen.

Kezdőlap    Bűnügyek    Máris döntött a nyomozati bíró a kerepesi késes támadók ügyében

hév

kerepes

késes fenyegetés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel

Érkezik a havazás második hulláma, ez a helyzet szombat reggel
Ahogy az előrejelzések ígérték, a péntek reggeli havazás után szombat reggelre is több helyen ébredtek fehér tájra, elsősorban a Dunántúlon, de Borsodból is küldtek az emberek havazós fotókat, videókat. A hétvége további részében is számítani kell csapadékra, valamint nehezített közlekedési viszonyokra.
 

Két hullámban jön a hó vasárnapig – íme, a részletek

Kismamák, itt a hó - téli öltözködési kisokos a babás sétákhoz

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Az amerikai elnök szerint létezik a békéhez vezető út Ukrajnában, amelyet az ukrán elnöknek kell elfogadnia.
 

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború sorsfordító pillanathoz érkezett

Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a béketerv elfogadására

„Eljött történelmünk egyik legnehezebb pillanata” – Volodimir Zelenszkij drámai beszédben fordult Ukrajna népéhez

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zsarolóvírusok: kiderült, kik vannak a legnagyobb veszélyben

Zsarolóvírusok: kiderült, kik vannak a legnagyobb veszélyben

A zsarolóvírus-támadások nemcsak technikai fennakadásokkal vagy átmeneti anyagi veszteségekkel járhatnak, egy vállalkozás bukását is jelenthetik: az ESET kiberbiztonsági szakértői szerint a sikeres védekezés kulcsa az, hogy egy cég üzleti stratégiája képes-e megelőzni a bajt, illetve felkészült-e a helyreállításra. Bár a zsarolóvírusokkal ma már minden iparágban támadnak a bűnözők, a legnagyobb veszélyt a kis- és közepes vállalkozásokra jelentik.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő főnyereménydömpig: elvitték az európai szuperlottó 2,6 milliárd forintos jackpotját

Elképesztő főnyereménydömpig: elvitték az európai szuperlottó 2,6 milliárd forintos jackpotját

Tegnap este kihúzták az Eurojackpot 2025/41. heti, pénteki nyerőszámait: mutatjuk, elvitte-e valaki a főnyereményt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

Ukraine allies to hold talks on White House peace plan at G20

The gathering in South Africa comes as US President Donald Trump gives Ukraine until Thursday to agree to the deal.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 21. 22:00
Most hajtottak végre egy 1988-as halálos ítéletet Floridában
2025. november 21. 21:30
Hatalmas és félelmetes balhé a kerepesi HÉV-en
×
×
×
×