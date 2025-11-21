ARÉNA - PODCASTOK
hév kocsi
Nyitókép: Tamboly Photodesign/Getty Images

Hatalmas és félelmetes balhé a kerepesi HÉV-en

Infostart

A gödöllői nyomozók elfogtak két férfit, Cz. Attilát és F. Györgyöt, akik november 18-án, Kerepesen, konyhakéssel fenyegetőzve próbáltak meg rablást elkövetni. A rendelkezésre álló adatok szerint Cz. Attila a fenyegetőzés során senkit sem sebesített meg.

Az eset a Gyár utca és a Szabadság utca sarkánál történt, ahol a két elkövető három arra sétáló személyt – két nőt és egy férfit – szólított le pénzt követelve.

A 42 éves Cz. Attila megfogta az egyik nő táskáját. Amikor a nő mellett álló férfi a védelmükre kelt, és felszólította a támadókat, hogy hagyják őket békén, Cz. Attila dühös lett, káromkodni kezdett, majd a kabátja alól előrántott egy körülbelül 30 cm pengehosszúságú konyhakést, amellyel hadonászni kezdett.

A sértettek egy közeli hotelhez menekültek, ahol segítséget kértek. Az elkövetők odáig követték őket, a parkolóból folytatták a fenyegetőzést, majd a HÉV állomás felé indultak - írja a rendőrség.

A sértettek és két, időközben segítségül hívott ismerősük egészen a HÉV állomásig követték a támadókat. Felszállva a szerelvényre észrevették Cz. Attilát, aki addigra már kidobta a kést a kocsi ablakán.

Ezt követően a sértett trió férfi tagja, a 44 éves L. Jenő, valamint a segítségül hívott 41 éves L. Sándor bántalmazni kezdte Cz. Attilát. Többször megütötték és rugdosták, majd leszállították a szerelvényről. A rendőrség a bejelentéstől számított néhány percen belül kiérkezett a helyszínre, ahol a peronon találták az egymással hangosan veszekedő feleket.

A rendőrség mindkét társaság tagjait előállította kihallgatásra.

A késes támadókat, Cz. Attilát és F. Györgyöt rablás kísérlete miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Cz. Attila gyorstesztje THC-ra pozitív jelzést mutatott, ezért kábítószer birtoklása miatt is felelnie kell. A nyomozók kezdeményezték mindkét férfi letartóztatását.

L. Jenőt és L. Sándort garázdaság elkövetése miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Ők az eljárás során szabadlábon védekezhetnek.

Rendőrségi Ellenőrzések és Egyéb Események

A rendőrség tájékoztatása szerint az idei év második felében négy bejelentést kaptak a HÉV-hez köthetően, azonban ezek egyike sem azonosítható azokkal a sajtóban megjelent hírekkel, melyek egy baltával hadonászó, kábult férfiról szóltak.

A rendőrség arra kéri azokat a személyeket, akiket a cikkek megemlítettek (egy Attila keresztnevű úr és a vele lévő hölgyek), hogy a nyomozati munka segítése érdekében keressék fel a gödöllői rendőrkapitányság munkatársait.

