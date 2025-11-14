Feszítővassal fosztogatta az automatákat

A közlemény szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2023 decemberében elhatározta, hogy Budapesten, Törökbálinton és a környező településeken működő autómosók pénzváltó és pénzbedobó automatáinak feltörésével fog pénzt szerezni.

A vádlott 2023 decembere és 2024 januárja között hét autómosóban feszítővassal és csavarhúzóval feltörte az automatákat, majd felnyitotta a pénzkazettákat, és így több mint 3 millió forintot lopott el.

A férfi a pénz egy részét felélte, másik részét a tartózkodási helyén a kanapéba rejtette, amit a nyomozók a kutatás során megtaláltak.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit több rendbeli minősített lopás bűntettével és kábítószer birtoklásának vétségével is vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábbi elítélése miatt kiszabott próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését indítványozza.

A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.