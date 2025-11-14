ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.72
usd:
331.06
bux:
107274.71
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy férfi magasnyomású mosóval tisztítja az autóját egy önkiszolgáló autómosóban.
Nyitókép: Getty Images/Alina Kandybka

Feszítővassal fosztogatta az automatákat

Infostart

Az Érdi Járási Ügyészség többrendbeli lopás miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki autómosók kifosztására specializálódott – közölte a Pest Vármegyei Főügyészség,

A közlemény szerint a többszörösen büntetett előéletű férfi 2023 decemberében elhatározta, hogy Budapesten, Törökbálinton és a környező településeken működő autómosók pénzváltó és pénzbedobó automatáinak feltörésével fog pénzt szerezni.

A vádlott 2023 decembere és 2024 januárja között hét autómosóban feszítővassal és csavarhúzóval feltörte az automatákat, majd felnyitotta a pénzkazettákat, és így több mint 3 millió forintot lopott el.

A férfi a pénz egy részét felélte, másik részét a tartózkodási helyén a kanapéba rejtette, amit a nyomozók a kutatás során megtaláltak.

Az Érdi Járási Ügyészség a férfit több rendbeli minősített lopás bűntettével és kábítószer birtoklásának vétségével is vádolja, vele szemben végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábbi elítélése miatt kiszabott próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelését indítványozza.

A vádlott bűnösségéről az Érdi Járásbíróság fog dönteni – áll a közleményben.

Kezdőlap    Bűnügyek    Feszítővassal fosztogatta az automatákat

lopás

vádemelés

ügyészség

autómosó

büntetett előélet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Visszahúzták a forintot

Visszahúzták a forintot

Pénteken reggel stabil volt a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben, majd délelőtt mérsékelten gyengülni kezdett. Orbán Viktor miniszterelnök egy spekulációs támadás lehetőségéről beszélt, amely a forintot érintheti. Szavai szerint ezért kell Magyarországnak a védőpajzs. Délután hullámvasútra került a forint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Figyelem autósok: fennakadások várhatóak a főváros mellett, jobb előre megtervezni az utazást

Figyelem autósok: fennakadások várhatóak a főváros mellett, jobb előre megtervezni az utazást

Az M0 autóúton az M5 autópálya irányából az M1 autópálya irányába, csak a legbelső forgalmi sávon haladhat a forgalom szombaton.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Six people are killed in Kyiv, and Ukraine targets one of Russia's biggest oil ports on the Black Sea coast.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 16:44
Hatalmas rendőri akció volt Kaposváron – képek
2025. november 14. 14:07
Felkavaró részletek a szolnoki gyilkosságról
×
×
×
×