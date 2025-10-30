ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 30. csütörtök Alfonz
Nyitókép: Pixabay

Mi történt? – csak ennyit tudott mondani a férfi, miután szíven szúrták

Infostart

Súlyosan elfajult a vita a felek között, ami tragikus végkimenetelhez vezetett: a férfi már összepakolt és ment volna, amikor a nő kést ragadott.

Hat év börtönbüntetésre ítélte a Nyíregyházi Törvényszék azt a nőt, aki tavaly januárban szíven szúrta az élettársát – írja a 24.hu.

A Nyíregyházi Törvényszék tájékoztatása szerint az ominózus napon a nő és a párja vitázni kezdett egymással szabolcsi otthonukban.

A nő szerint párja kábítószert fogyasztott, de ezt a sértett tagadta. Késő délután a férfi összepakolta a holmijait és később közölte, hogy elköltözik otthonról. Az ekkor kialakult szóváltás közben a nő magához vett egy kést, amellyel kétszer megvágta a férfi alkarját, majd a szívébe szúrta.

Az áldozat még felkiáltott, hogy „mi történt?” majd a ház bejárati ajtajában összeesett. Rokonai ugyan próbálták életben tartani, a szívét ért szúrás miatt a helyszínen meghalt.

Az ítélet nem jogerős, a vádlott és védője fellebbezést jelentett be ellene, míg az ügyész három napot tartott fenn a jogorvoslati nyilatkozat megtételére.

