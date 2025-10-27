A hosszú hétvégén sem pihentek az online csalók

A hosszú hétvégére sem voltak tekintettel a csalók, akik Pest vármegyében az elmúlt napokban is több áldozatot szedtek – írja közleményében a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Október 22-én reggel egy ismeretlen nő hívott fel egy 62 éves gödöllői asszonyt, akinek úgy mutatkozott be, hogy ő egy ismert bank biztonsági alkalmazottja. A nő elhitette idős áldozatával, hogy illetéktelenek több tranzakciót is próbáltak indítani a számlájáról, amit a rendszerük megakadályozott, de a pénze továbbra is veszélyben van. Ezt követően azt mondta neki, hogy utalja át azt egy általa megadott bankszámlaszámra, amit a hölgy sajnos meg is tett. Több mint két millió forintot utalt át, de csak később jött rá, hogy csalás áldozata lett.

Egy másik esetben – október 26-án – online adásvételi oldalon jelentkezett egy 52 éves dunakeszi lakosnál az ismeretlen csaló azzal, hogy megvenné a meghirdetett termékét. Röviddel később az eladó kapott egy e-mailt, amelyben el kellett fogadnia a kifizetést. Ezt a nő megtette és az oldal bedobott neki egy applikációt, amin kérték az e-csatorna azonosítóját, valamint a jelszavát. A lányával közösen végül megadták a kért adatokat, majd nem sokkal később jött is az értesítés, hogy több mint másfél millió forintot levettek a bankszámlájáról.