2025. október 18. szombat
drink and drive concept - sad drunk man sitting in the car after police alcohol test with alcometer
Nyitókép: ronstik/Getty Images

Alig egy hét alatt huszonöt ittas vezetőt kaptak el a borsodi rendőrök

Infostart

Másrészről ugyanebben az időszakban három balesetet is okoztak az ittas sofőrök, innen látni tehát, milyen fontos a rendőrség ilyen irányú erőfeszítése.

A rendőrök ősszel is kiemelt figyelmet fordítanak a közúti ellenőrzések során az ittas, illetve bódult vezetők kiszűrésére, mivel akik így vesznek részt a forgalomban, nagy kockázatot jelentenek a biztonságos közlekedés számára – írja beszámolójában a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitánysá, hangsúlyozva, hogy a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bírósági eljárást is maga után vonhat.

A vármegye útjain október 6-12. között három közúti közlekedési balesetet okozott ittas sofőr. Ugyanakkor a járőrök az adott időszakban 25 ittas járművezetőt szűrtek ki a forgalomból, mielőtt balesetet okozhattak volna.

Kezdőlap    Bűnügyek    Alig egy hét alatt huszonöt ittas vezetőt kaptak el a borsodi rendőrök

rendőrség

ellenőrzés

büntetés

ittas vezetés

borsod-abaúj-zemplén vármegye

