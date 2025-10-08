Késes-gázsprés támadásig fajult a fehérvári céges buli

A Győri Fellebbviteli Főügyészség sikeresen indítványozta a büntetése súlyosítását annak a nőnek, aki késsel sebesítette meg kolléganőjét – írja sajtóközleményében az ügyészség.

A tényállás szerint a vádlottnak egy munkahelyi rendezvényt követően az a meggyőződése alakult ki, hogy azért lett rosszul, mert a kolléganője valamit kevert az italába. Később ezt a főnökének is elmondta, aki közölte vele, hogy ez személyes konfliktus, azt tanácsolta beszéljék meg egymással.

Ezért a vádlott a kolléganőjét behívta a női öltözőbe, aminek az ajtaját bezárta, ott felelősségre vonta a történtek miatt. A sértett várta, hogy a kolléganője felé forduljon és a szemébe mondja, hogy ilyen nem történt, azonban a vádlott hirtelen őt gázsprayvel lefújta. A zárt ajtó és a könnyezés miatt a sértett nem tudott kimenekülni az öltözőből. A vádlott ekkor egy bicskával a sértettre támadt, többször az arca és a nyaka irányába szúrt, miközben azt mondta, hogy megöli. A kollégák a védekező sértett segélykiáltását meghallották, betörték az ajtót és lefogták a vádlottat.

A vádlott ezek után a főnöke magántelefonszámára 13 darab fenyegető, háborgató tartalmú üzenetet küldött.

A Székesfehérvári Törvényszék a vádlottat testi sértés bűntettének kísérlete, személyi szabadság megsértésének bűntette és zaklatás vétsége miatt 2 év börtönbüntetésre ítélte, amelynek végrehajtását 2 évre felfüggesztette.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbeztek.

A Győri Ítélőtábla a 2025. október 7-én kihirdetett határozatában egyetértett a Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontjával. A vádlottnak az a cselekménye, hogy a sértett nyakát késsel megpróbálta megszúrni emberölés bűntette kísérletének minősül. Ezért a büntetését súlyosította, 4 év végrehajtandó börtönbüntetésre, 3 év közügyektől eltiltásra ítélte, kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.