Police car lights in night time, crime scene, night patrolling the city. Abstract blurry image.
Nyitókép: Evgen_Prozhyrko/Getty Images

Rálőttek egy debreceni kerékpárosra egy forgalmas úton

Infostart

A támadók vélhetően airsoft pisztolyt használhattak, amit legálisan lehet megvásárolni. Sokan játékfegyverként használják, de ha közelről eltalálnak a lövedékével valakit, akár súlyosabb sérülést is okozhat.

Szombat este egy autóból rálőttek egy fiatal debreceni nőre, aki kerékpárral tartott hazafelé egy forgalmas úton a munkahelyéről – számolt be a bűncselekményről a tenyek.hu.

A tudósítás szerint a nő éles fájdalmat érzett, miután a lövedék egy tízforintos méretű lila foltot okozott neki.

A támadók vélhetően legálisan vásárolható és használható airsoft pisztolyt használhattak, majd elmenekültek.

A sértett azt nyilatkozta a hírműsor riporterének, hogy a történtek után rémülten hívta a rendőröket. Úgy véli, hogy a támadói vadásztak rá, ugyanis már a lövés előtt is azt érzékelte, hogy követik.

A nő annyira megrémült, hogy nem tudta megjegyezni az autó rendszámát, amiből rálőttek. Az eset jelentése után a rendőrök bejárták a környéket, de nem találták meg a kocsit.

A Tényeknek nyilatkozó biztonsági szakértő elmondta: az airsoft pisztolyt leginkább önvédelemre szokták használni, de nem a leghatékonyabb fegyver. Sokan játékfegyverként használják, de ha közelről eltalálnak a lövedékével valakit, akkor akár súlyosabb sérülést is okozhat.

