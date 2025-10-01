ARÉNA
Nyitókép: Ügyészség

Úgy tűnik, a levegőben sincs elég hely, ütköztek, de szinte a hajuk szála sem görbült - képek

Infostart

A vádlott és a sértett szép időben szállt fel a nyíregyházi reptérről - két külön eszközzel.

Óriási szerencséje volt a két pilótának, akik a levegőben ütköztek vitorlázó repülőgépükkel.

Az Ügyészség.hu beszámolója szerint 2024 júniusában a vádlott és a sértett repülésre alkalmas időjárási viszonyok között, délután emelkedett a levegőbe a nyíregyházi repülőtérről vitorlázó repülőgépükkel.

Este mindkét pilóta Tokaj felé repült, megfelelő távolságot tartva egymástól. A Tisza folyót elérve a sértett visszafordult, hogy a nyíregyházi reptéren végkisiklást hajtson végre, így egy ideig egymással szemben haladtak.

A vádlott anélkül, hogy a sértettet látta volna, vagy vele rádión kommunikált volna, megkezdte a jobbra fordulást, eközben a bal szárnya élével 138 km/óra sebességgel a másik gép farkát levágta.

Mindkét repülőgép zuhanni kezdett, ezért a pilóták ejtőernyővel azonnal elhagyták a gépet.

A légi járművek Nagycserkesz közelében egy mezőgazdasági területen, egymástól 500 méterre értek földet.

A légi közlekedési balesetben a vétlen pilóta sérült meg könnyebben.

A légi közlekedési szabályokat megszegő férfit az ügyészség légi közlekedés gondatlan veszélyeztetésének vétségével vádolja, vele szemben pénzbüntetést és légi jármű vezetésétől való eltiltást indítványozott.

A fotókon a balesetben sérült vitorlázó repülőgépek láthatók.

