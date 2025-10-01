ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 1. szerda
Conceptual composition, mans hand holding a big kitchen knife, as self defense weapon or some kind of horror scene.
Nyitókép: dejankrsmanovic/Getty Images

Hátba szúrta a menekülő apját

Infostart / MTI

Vádat emeltek egy férfival szemben, aki tavaly augusztusban egy Csongrád-Csanád megyebeli tanyán késsel támadt apjára, hogy kioltsa az életét - közölte a vármegyei főügyészség szóvivője.

Saághy Flóra közölte, a férfit emberölés kísérletével és könnyű testi sértéssel vádolják.

A vádirat szerint tavaly augusztus 18-a éjjel a férfi ittasan szóváltásba keveredett az édesapjával. Halálosan megfenyegette, megütötte, majd a konyhában egy kést kap ott fel, a menekülő férfi után eredt, és az ingatlan udvarán hátba szúrta. A vádlottat a családja együttes erővel zavarta el a helyszínről, közben két testvérét is megsebezte, nekik könnyű sérülést okozott. A rokonok ezután az életveszélyes állapotban lévő sértetthez mentőt hívtak. A férfi életét a szakszerű orvosi ellátás mentette meg.

A letartóztatásban lévő vádlott bűnösségének kérdésében a Szegedi Törvényszék fog dönteni – tudatta az ügyész.

