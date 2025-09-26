ARÉNA
2025. szeptember 26. péntek
Criminal holding a knife closeup view, black background, armed attack concept.
Nyitókép: Rawf8/Getty Images

Életveszélyes késelés történt a kórháznál

Infostart

Hárman vesztek össze az intézmény közelében, az egyik fiatal dulakodás közben elővett a zsebéből egy kést, és hason szúrta a sértettet.

Késeléses támadásig fajult egy heves szóváltás a kistarcsai kórház közelében, és az elkövető ellen vádat is emeltek életveszélyt okozó testi sértés miatt – közölte a Budapest Környéki Törvényszék.

A közlemény szerint az incidens 2024 szeptemberében történt, amikor egy fiatalkorú konfliktusba keveredett társának egyik ismerősével a kórháznál. A fiatal mindkét személyt magára haragította, és ekkor szabadultak el az indulatok. A vita hevében a fiatalkorú elővett a zsebéből egy kést, és fenyegetőzni kezdett. A szóváltásból dulakodás alakult ki, melynek során társa meglökte, majd megütötte a fiatalt, aki a nála lévő késsel legalább egyszer hason szúrta támadóját. A dulakodó feleket ismerőseik választották szét.

A másodrendű vádlott nyolc napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. A közleményben azt írják, fennállt az életveszélyes sérülés kialakulásának a lehetősége is, aminek az elmaradása csak a véletlennek tudható be.

Az incidens résztvevői az előkészítő ülésen beismerő vallomást tettek. A bíróság elfogadta a beismeréseket, amelyek alapján az elsőrendű fiatalkorú vádlottat testi sértés bűntettének kísérletében mondta ki bűnösnek, amiért őt egy év fiatalkorúak fogházában végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte, amelynek végrehajtását két év évi próbaidőre felfüggesztette. A próbaidő tartama alatt a fiatalkorú vádlott pártfogó felügyelete alatt áll majd.

A másodrendű vádlottat a törvényszék garázdaság vétségében mondta ki bűnösnek, amiért őt a bíróság 500 ezer forint pénzbüntetés befizetésére ítélte. A döntést az ügyész, a védők és a vádlottak is tudomásul vették, így az ítélet jogerős.

