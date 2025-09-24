Fittyet hányt a rolleres a KRESZ-re, megnyomorított egy nőt

A vádirat szerint a férfi 2024. szeptember 5-én, Tápiógyörgyén nagy sebességgel közlekedett az elektromos rollerjével. A férfi előtt, vele egyező irányban, az úttest jobb szélén gyalogolt egy idős asszony. A férfi figyelmetlensége miatt későn vette észre a nőt, és a roller jobb oldalával fékezés nélkül elsodorta.

A sértett az elütés következtében maradandó fogyatékosság hátramaradásával gyógyuló sérülést szenvedett.

A baleset azért következett be, mert a vádlott megszegte azon KRESZ előírást, hogy járművel a forgalmi, az időjárási és látási viszonyoknak, továbbá az útviszonyoknak megfelelően kell közlekedni; figyelemmel kell lenni a jármű sajátosságaira, az utasokra és a rakományra – áll a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleményében.

A Budakörnyéki Járási Ügyészség a férfit maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozásának vétségével vádolja és vele szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés büntetés kiszabását indítványozta.

A vádlott bűnösségéről a Nagykátai Járásbíróság fog dönteni.