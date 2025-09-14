Kétszer olyan idős volt, mégis megölte a fiatalembert

A rendőrséghez szeptember 12-én 20 óra körül érkezett bejelentés, miszerint egy lakásban megkéseltek egy személyt - írja a police.hu.

A rendelkezésre álló információk szerint egy szóváltást követően egy 60 éves férfi mellkason szúrta 30 éves ismerősét, aki a helyszínen belehalt sérüléseibe.

A borsonlie.hu úgy tudja, hogy a gyilkossággal gyanúsított férfi, a támadó már hónapok óta zaklathatta a fiatal áldozatát. A lap úgy értesült, hogy a férfi az áldozat barátnőjének a nevelőapja volt, ellenszenvének okáról azonban nem tudni.

A rendőrség a helyszínen elfogta az elkövetőt, akit kihallgattak, majd őrizetbe vettek. A hatóságok kezdeményezték a gyanúsított letartóztatását.