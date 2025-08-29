Letartóztattak egy 23 éves férfit, aki egy balassagyarmati autószalonból elkötött egy autót – hogy hazajusson.

Az Ügyészség.hu azt írja, a férfi augusztus 2-án éjjel egy balassagyarmati autószalon udvarára bemászott, és a telepen álló autók közül az egyik járművet beindította. Állítása szerint vidéken lakó édesanyjához igyekezett.

A telephely elektromos tolókapuját kézzel erősen megrángatta, amitől az kinyílt, így a gépjárművel távozott. Egy közeli faluban azonban a járművel az árokba hajtott, onnan fitva ment tovább.

A gépjárműben és az autószalon kapujában is anyagi kár keletkezett.

(nyitóképünk illusztráció)