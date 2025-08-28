ARÉNA
2025. augusztus 28. csütörtök Ágoston
Nyitókép: Getty Images / globalmoments

Szexuális erőszak: 9 éves lány az áldozat

Infostart

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a szexuális erőszak bűntette miatt indult bűntetőügyben fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.

Az eljárás adatai szerint somogyi kis településen élő huszonéves férfi nem rendelkezett internet-szolgáltatással, ezért napi rendszerességgel fordult meg a néhány házzal odébb lakó féltestvére családjánál. Ezen alkalmakkor a gyerekszobában tabletezett, és amikor egyedül maradt a 9 éves unokahúgával, molesztálni kezdte őt.

A férfi az eset után megfenyegette a kislányt, hogy súlyos következményei lesznek, ha bárkinek beszélne róla. A megfélemlített gyermek a több éven keresztül tartó zaklatásokról csak három évvel később mert szólni a barátainak és a tanárnőjének.

Az elsőfokon eljárt Kaposvári Törvényszék

szexuális erőszak bűntette miatt 5 év fegyházra, 5 év közügyektől eltiltásra, valamint végleges hatályú foglalkozástól eltiltásra ítélte a vádlottat,

aki feltételes szabadságra sem bocsátható.

Az ítélet ellen az ügyész a vádlott terhére, a bűncselekmény eltérő minősítése, valamint büntetésének súlyosítása végett, a vádlott és védője pedig felmentésért fellebbezett.

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség fenntartotta az eltérő minősítésre és súlyosításra irányuló ügyészi fellebbezést.

Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.

