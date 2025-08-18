Hoppá, véget ért a korrupt vizsgáztató pályafutása

A gyanú szerint a vizsgabiztos a külföldről behozott gépjárművek forgalomba helyezése során követett el hivatali vesztegetést. A férfi több mint harminc esetben hunyt szemet a járművek hiányosságai felett, amiért több százezer forint értékű jogtalan előnyhöz jutott - írja a heol.hu.

A vizsgabiztos a hibák kijavítására adott lehetőséget, vagy soron kívüli engedélyeket állított ki a járművekkel foglalkozó vállalkozóknak.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség végrehajtandó börtönbüntetést, pénzbüntetést, valamint foglalkozástól és közügyektől való eltiltást indítványozott a vizsgabiztos számára.

A férfi kormánytisztviselői jogviszonya, a közlekedési felügyeletnél dolgozott, időközben megszűnt.