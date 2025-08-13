Lecsaptak a Vadkerti-tó jómadaraira, vannak azért tanulságok a strandolók számára is

A vád szerint a 15 és 16 éves fiatalok – az ügy vádlottjai – épp egy éve egy délutánon a Vadkerti-tó partján egy strandolótól ellopták a pólóját és rövidnadrágját, amelyben a mobiltelefonja és egy teherautó indítókulcsa volt. A telefont eldobták, míg a kulccsal beindították a közelben parkoló járművet. Rövid kocsikázás után az autó leállt, így azt a fiatalok az indítókulcs nélkül hátrahagyták.

Még aznap egy soltvadkerti áruház kerékpár tárolójából két – összesen félmillió forint értékű – biciklit vittek el azért, hogy az adósságukat rendezzék.

Három nap múlva a fiatalkorúak ugyanazon a strandon elloptak egy hátizsákot, amelyben a sértett és a gyermeke ruháin kívül mobiltelefon és egy slusszkulcs is volt. Miután a táskát átnézték, az indítókulcsot magukhoz vették, majd a kulcshoz tartozó járművet felváltva vezetve a jogosítvánnyal nem rendelkező vádlottak Kiskőrösre mentek. Útközben még felvették egyikük kiskorú barátnőjét is. Kiskőrösön autózva nekimentek egy ház falának, végül az árokban kötöttek ki. A gépkocsival még sikerült kijutniuk az árokból, rövidesen azonban a kiskőrösi járőrök igazoltatták őket és a sérült autót visszakapta a tulajdonosa.

Az ügyészség a fiatalokat jármű önkényes elvételének bűntettével és lopás vétségével vádolja és ezért velük szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fiatalkorúak fogházbüntetésének kiszabását indítványozza. Bűnösségükről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni