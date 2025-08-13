ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
395.07
usd:
337.1
bux:
103927.48
2025. augusztus 13. szerda Ipoly
24 óra Ukrajna mesterséges intelligencia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA

Lecsaptak a Vadkerti-tó jómadaraira, vannak azért tanulságok a strandolók számára is

Infostart

A Kecskeméti Járási Ügyészség jármű önkényes elvétele és lopás miatt vádat emelt két fiatalkorúval szemben, akik strandolóktól lopott slusszkulcsokkal három nap alatt két járművet is meglovasítottak. Az egyikkel ráadásul az árokban kötöttek ki.

A vád szerint a 15 és 16 éves fiatalok – az ügy vádlottjai – épp egy éve egy délutánon a Vadkerti-tó partján egy strandolótól ellopták a pólóját és rövidnadrágját, amelyben a mobiltelefonja és egy teherautó indítókulcsa volt. A telefont eldobták, míg a kulccsal beindították a közelben parkoló járművet. Rövid kocsikázás után az autó leállt, így azt a fiatalok az indítókulcs nélkül hátrahagyták.

Még aznap egy soltvadkerti áruház kerékpár tárolójából két – összesen félmillió forint értékű – biciklit vittek el azért, hogy az adósságukat rendezzék.

Három nap múlva a fiatalkorúak ugyanazon a strandon elloptak egy hátizsákot, amelyben a sértett és a gyermeke ruháin kívül mobiltelefon és egy slusszkulcs is volt. Miután a táskát átnézték, az indítókulcsot magukhoz vették, majd a kulcshoz tartozó járművet felváltva vezetve a jogosítvánnyal nem rendelkező vádlottak Kiskőrösre mentek. Útközben még felvették egyikük kiskorú barátnőjét is. Kiskőrösön autózva nekimentek egy ház falának, végül az árokban kötöttek ki. A gépkocsival még sikerült kijutniuk az árokból, rövidesen azonban a kiskőrösi járőrök igazoltatták őket és a sérült autót visszakapta a tulajdonosa.

Az ügyészség a fiatalokat jármű önkényes elvételének bűntettével és lopás vétségével vádolja és ezért velük szemben végrehajtásában próbaidőre felfüggesztett fiatalkorúak fogházbüntetésének kiszabását indítványozza. Bűnösségükről a Kiskőrösi Járásbíróság fog dönteni

Kezdőlap    Bűnügyek    Lecsaptak a Vadkerti-tó jómadaraira, vannak azért tanulságok a strandolók számára is

lopás

strand

slusszkulcs

vadkerti-tó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Volodimir Zelenszkijt Berlinbe várják, megvannak a nagy egyeztetés résztvevői

Volodimir Zelenszkijt Berlinbe várják, megvannak a nagy egyeztetés résztvevői
Donald Trump és Vlagyimir Putyin pénteki alaszkai csúcstalálkozója előtt a német főváros az ukrajnai orosz háborúval kapcsolatos egyeztetések központja. A szervező koordinátor a német kancellár, Friedrich Merz.
 

Donald Trump az alaszkai csúcs előtt még ma tárgyal az ukrán elnökkel

„Miért éppen Alaszka?” – érdekességek a Trump–Putyin-csúcs helyszínválasztásáról

Elemző a Putyin–Trump találkozóról: most nagyon kedvező a csillagállás, de messze vagyunk még a békétől

Deák András György az Arénában: nem lehet biztonsági garanciákat adni Ukrajnának

Trump–Putyin-találkozó: lezajlott egy fontos telefonbeszélgetés

Kukacbombázó rakétával – újabb fegyver az orosz drónok ellen

Kerülje az M5-ösöt, ha teheti

Kerülje az M5-ösöt, ha teheti

Összeütközött egy kamion és egy kisteherautó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Örkény előtt, ezért a torlódás már majdnem 10 kilométeres – közölte az Útinform szerda délelőtt.
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Háború vagy béke? Mit hozhat az alaszkai csúcs? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Kit kényszeríthet tűzszünetre Donald Trump? Deák András György, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.08.13. szerda, 18:00
Velkey György
a Magyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkórházának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Még innen is? Tovább drágulhat a csoki

Még innen is? Tovább drágulhat a csoki

Az Elefántcsontparti Kávé és Kakaó Tanács (CCC) 1,3 millió tonnáról 1,2 millió tonnára csökkentette a 2025/26-os fő termési szezon (október-március) exportszerződéseinek mennyiségét a kedvezőtlen időjárási körülmények miatt - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Katasztrófa a meggyföldeken: senki sem számított erre a piacokon idén, sokkolva lesznek a vásárlók

Katasztrófa a meggyföldeken: senki sem számított erre a piacokon idén, sokkolva lesznek a vásárlók

Tavaszi fagyok tizedelték a magyar meggyet, a termés alacsony, a kereslet viszont óriási.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump to hold call with Zelensky and European leaders ahead of Putin summit

Trump to hold call with Zelensky and European leaders ahead of Putin summit

It comes as the White House says Friday's meeting with the Russian president in Alaska will be a "listening exercise" for Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 13. 09:28
Kész termékpalettát próbált teríteni - csak épp NAV-osoknak
2025. augusztus 12. 16:32
Láncra verve éheztette kutyáit, míg el nem pusztult az egyik
×
×
×
×