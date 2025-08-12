ARÉNA
2025. augusztus 12. kedd Klára
Man in handcuffs
Nyitókép: FOTOKITA/Getty Images

Különös tolvajt fogtak el a rendőrök

Infostart / MTI

Országszerte lopta a katalizátorokat, de elkapták.

A gyanú szerint, több mint 60 autó katalizátorát vágta le az a tolvaj, akit hétfőn hajnalban értek tetten a rendőrök Szigetszentmiklóson - közölte a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség.

A veszprémi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen indult nyomozás, azt követően, hogy július 30-ára virradó éjszaka nyolc jármű katalizátorát vágta le és vitte magával egy tolvaj, majd kiderült, hogy hasonló bűncselekmények kiterjedtek az egész ország területére - tartalmazza a közlemény.

A nyomozás eredményeként a rendőrök azonosították az elkövetőt, és összehangolt akció keretében Szigetszentmiklóson érték tetten.

Kiderült, hogy a 39 éves külföldi férfi az elfogását megelőzően a Pest vármegyei településen újabb három gépkocsi katalizátorát vitte volna el, ezért egyelőre 11 rendbeli lopás miatt indítottak ellene eljárást.

A tolvajt őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását. A férfi a kihallgatása során elmondta, hogy májustól kezdve rendszeresen járt Magyarországra lopni, több vármegyébe is.

Címképünk illusztráció

Kezdőlap    Bűnügyek    Különös tolvajt fogtak el a rendőrök

elfogás

tolvaj

katalizátor

