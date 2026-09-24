A GVH körbenézett Whispertonnál, és komoly hibákat talált

Figyelmeztetésben részesítette a Gazdasági Versenyhivatal WhisperTont és vállalkozásait, mivel közösségi médiás tartalmaiban nem tüntette fel megfelelően azok reklám-jellegét – írja a GVH közleménye.

A szervezet 2024 májusában indított versenyfelügyeleti eljárást összesen hat magyar véleményvezérrel és számos hirdető céggel szemben, mivel észlelte, hogy az eljárás alá vont influenszerek valószínűsíthetően hiányosan tüntették fel tartalmaik során azok reklámjellegét. A legújabb lezárt ügyben Strenner Antal, avagy közismertebb nevén WhisperTon kereskedelmi gyakorlatát vizsgálta a GVH.

A GVH összesen 49 Instagram- és Tik-Tok-posztot vizsgált meg, és azt találta, hogy ezek háromnegyedénél hiányos volt vagy elmaradt a reklámra utaló jelölés.

A döntésben megerősítették az egyik korábbi eljárás során az influenszereknek iránymutató jelleggel meghatározott reklámjelölési elvárásokat, melyek értelmében Instagram és TikTok bejegyzések esetében a megfelelő reklámjelölési mód:

az azok kisérő szövegében az első helyen, minden egyéb szöveget megelőzve feltüntetett magyar nyelvű hashtag, azaz #reklám, vagy #hirdetés;

vagy az azok kisérő szövegében hashtag nélküli, de első helyen minden egyéb szöveget megelőzve feltüntetett és vizuálisan is kiemelt (hangsúlyos betűméret/szín/háttér) jelölés;

vagy az adott közösségi média-felület fizetett hirdetésre utaló beépített címkéje, amennyiben a felület biztosít ilyen lehetőséget a tartalomgyártók számára.

A vizsgálat kiterjedt az internetes személyiség ügynökségére, a PFR Group Hungaryre is, továbbá három reklámmegrendelő vállalkozásra. Több bejegyzés miatt szabtak ki bírságot, a Coca-Cola Szolgáltató Kft. hirdetővel szemben 5 millió forintot, amely nem minősül kkv-nak. Nem alkalmazott szankciót a GVH az influenszer ügynökségével és a többi hirdetővel szemben.

Mivel WhisperTon kis- és középvállalkozásként működik, ezért csak figyelmeztetést kapott, továbbá egy megfelelési program kidolgozására és végrehajtására kötelezték.

A versenyhivatal közleményében kiemelte, hogy az influenszerek jelentős befolyással vannak a fogyasztók szokásaira és ügyleti döntéseire, ezzel azonban fokozott felelősség is jár, a marketing előírásokat pedig minden esetben be kell tartani.