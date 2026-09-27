Október 7-e miatt büntetett Izrael

A palesztin média értesülései szerint Szaher Szakr szombaton vesztette életét az izraeli légicsapásban. Noa Argamanit párjával, Avinatan Orrel együtt rabolták el a Nova fesztiválról, ahonnan menekülni próbáltak az iszlamista Hamász terrorszervezet terrortámadásakor.

Az izraeli hadsereg egyik tisztje nemrég azt nyilatkozta a ynet hírportálnak, hogy ugyanazok a terroristák vesznek részt a Hamász erőinek újjáépítésében, akik a háborúban is harcoltak. "Nagyszámú terrorista van az övezetben, ezért először célpontlistát állítunk össze, majd várunk egy megfelelő lehetőségre a támadáshoz, melyet természetesen a lehető legnagyobb pontossággal próbálunk végrehajtani" – mondta módszerükről.

Közben a Gázai övezetből vasárnap reggel arról is beszámoltak, hogy az izraeli hadsereg újabb támadásában többen megsérültek a Fehér mecset közelében, a Gázai várostól nyugatra fekvő Sati menekülttáborban.

A Hamász az elhurcolásukról videofelvételt tett közzé a közösségi médiában, amely az október 7-i terrortámadás egyik legismertebb képsora lett.

Argamanit nyolc hónappal később izraeli kommandósok szabadították ki az Arnón hadműveletben. Avinatan Or 2025. október 13-án, a túszalku keretében térhetett vissza Izraelbe.