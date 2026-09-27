ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.29
usd:
320.68
bux:
151272.07
2026. szeptember 27. vasárnap Adalbert
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az izraeli légierő egyik F15-ös vadászgépe repül a dél-izraeli Gedera város felett 2024. március 27-én. A Hamász palesztin iszlamista szervezet fegyveresei 2023. október 7-én támadást indítottak Izrael ellen, az izraeli haderő pedig válaszul légi és szárazföldi hadműveleteket hajt végre a Gázai övezetben.
Nyitókép: MTI/EPA/Abir Szultan

Október 7-e miatt büntetett Izrael

Infostart / MTI

Az izraeli hadsereg a Gázai övezet középső részén található Nuszejrát menekülttáborban végrehajtott légicsapásban likvidálta Szaher Szakr terroristát, aki 2023. október 7-én motorral a Gázai övezetbe hurcolta Noa Argamanit - jelentette a katonai szóvivő vasárnap reggel.

A palesztin média értesülései szerint Szaher Szakr szombaton vesztette életét az izraeli légicsapásban. Noa Argamanit párjával, Avinatan Orrel együtt rabolták el a Nova fesztiválról, ahonnan menekülni próbáltak az iszlamista Hamász terrorszervezet terrortámadásakor.

Az izraeli hadsereg egyik tisztje nemrég azt nyilatkozta a ynet hírportálnak, hogy ugyanazok a terroristák vesznek részt a Hamász erőinek újjáépítésében, akik a háborúban is harcoltak. "Nagyszámú terrorista van az övezetben, ezért először célpontlistát állítunk össze, majd várunk egy megfelelő lehetőségre a támadáshoz, melyet természetesen a lehető legnagyobb pontossággal próbálunk végrehajtani" – mondta módszerükről.

Közben a Gázai övezetből vasárnap reggel arról is beszámoltak, hogy az izraeli hadsereg újabb támadásában többen megsérültek a Fehér mecset közelében, a Gázai várostól nyugatra fekvő Sati menekülttáborban.

A Hamász az elhurcolásukról videofelvételt tett közzé a közösségi médiában, amely az október 7-i terrortámadás egyik legismertebb képsora lett.

Argamanit nyolc hónappal később izraeli kommandósok szabadították ki az Arnón hadműveletben. Avinatan Or 2025. október 13-án, a túszalku keretében térhetett vissza Izraelbe.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Október 7-e miatt büntetett Izrael

terrorista

izrael

likvidálás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nem vicc, azonnal „lőni” kell, ha ilyen veszedelmes új kabócát látunk

Nem vicc, azonnal „lőni” kell, ha ilyen veszedelmes új kabócát látunk
Pöttyös lámpahordó-kabócát azonosított Magyarországon a Nébih. A károsító komoly növény-egészségügyi kockázatot jelenthet a szőlőültetvényekre, valamint a különféle gyümölcs- és erdei fákra. A lakossági bejelentéseknek kiemelt szerepük van a károsítók mielőbbi észlelésében, ezt jól mutatja, hogy az első hazai előfordulást is egy ilyen bejelentés alapján sikerült azonosítani. Már a gyanú jelentése is fontos lehet Bogya Sándor, a Nébih növény-egészségügyi osztályvezetője szerint, aki az InfoRádióban beszélt a részletekről.
Elengedték a Magyar Péterre tojással támadó férfit, kiderült, hogy kiről van szó

Elengedték a Magyar Péterre tojással támadó férfit, kiderült, hogy kiről van szó

A rendőrség garázdaság és rendzavarás szabálysértés elkövetése miatt hallgatta meg azt a férfit, aki tojással próbálta megdobni Magyar Péter miniszterelnököt országjárása szolnoki állomásán. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság azt közölte, a férfit szabadon bocsátották.
 

Europion kutatás: a többség szerint helyes volt kikérni Magyar Péter mentelmi jogát is

Különös hátteret választott magának Magyar Péter

Orbán Viktor is elindul

VIDEÓ
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.25. péntek, 18:00
Flamm László
külpolitikai és skandináv térségi szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nincs elég szakember Magyarországon: egyre több család dönt úgy, hogy maga végzi el a felújítást

Nincs elég szakember Magyarországon: egyre több család dönt úgy, hogy maga végzi el a felújítást

Óvatosabbá váltak a vásárlók a barkácspiacon: a nagyobb felújításokat sokan kisebb szakaszokra bontják, erősebben figyelik az ár-érték arányt, miközben felértékelődnek az energiahatékonyságot javító és saját kezűleg is megvalósítható megoldások. Lapunk a hazai barkácsláncokat kérdezte a 2026-os piaci folyamatokról, megkeresésünkre az OBI és a Praktiker válaszolt. A két cég tapasztalatai több ponton is egy irányba mutatnak: a korábbi felújítási boom helyett ma jóval tudatosabb, költségérzékenyebb vásárlói magatartás határozza meg a piacot.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Aranyat érhet a magyarok kedvenc részvénye: elképesztő céláremelés érkezett, nagyot kaszálhat, aki lép

Aranyat érhet a magyarok kedvenc részvénye: elképesztő céláremelés érkezett, nagyot kaszálhat, aki lép

Csökkenő forgalom mellett esett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten, pénteken a BUX 151 272,07 ponton zárt.

BBC
Business Sport Travel Science
Counter-terror police lead investigation into major incident near RAF base, officials say

Counter-terror police lead investigation into major incident near RAF base, officials say

Several men have been arrested on suspicion of offences under the Explosives Act. The US Air Force say they "remain vigilant" to ensure safety of services members at the RAF base.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 27. 13:25
A Vodefone-ra mért csapást az orosz légierő
2026. szeptember 27. 11:42
Ukrán hazaárulót honosított Szerbia
×
×