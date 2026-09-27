Négy ember veszett oda a lángoló helikopteren

A CBC kanadai közszolgálai televízió úgy tudja, a helikopter a Montréaltól 55 kilométerre délkeletre lévő Sainte-Brigide-d'Iberville közelében zuhant le, és már lángokban állt, mire a mentőegység a helyszínre értek.

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?Helicopter crashes outside #Montreal, killing all 4 occupants



▪️Major crimes unit investigating crash



▪️Police are investigating after a helicopter crashed in a field near the Rang des Écossais off Highway 10 in the municipality of Sainte-Brigide-d'Iberville.… pic.twitter.com/EkumS7kfzV — ⚡️? World News ?⚡️ (@ferozwala) September 27, 2026

A rendőrség szerint a tragédia nem sokkal felszállás után történt, azt azonban egyelőre nem közölte, kié volt a helikopter, sem azt, mi volt az útvonala.

Az ügyben vizsgálat indult.

Fotónk illusztráció.