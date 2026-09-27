„Európa mindent megtesz, ami csak a hatalmában áll, hogy akadályozza a békés megoldást, és meghiúsítsa a reményt a béketárgyalásra, amely sokak, köztük a Trump-kormányzat érdeke is lenne" – jelentette ki Lavrov. Hozzátette: a Nyugat fegyverekkel látja el az ukrán kormányt, és segíti Kijevet abban, hogy „civileket és civil infrastruktúrát vegyen célba drónokkal és rakétákkal".

Az orosz külügyminiszter leszögezte, hogy Oroszország "minden körülménytől függetlenül" el fogja érni katonai céljait Ukrajnában, és „végigviszi az igazságért és a méltányosságért folytatott küzdelmét".

„El fogjuk hárítani az Oroszország biztonságát érő fenyegetéseket, és helyreállítjuk a békés életet" - mondta.

A Nyugatról szólva felszólalásában Lavrov kifejtette, hogy „a nyugati kisebbség, amely öt évszázadon keresztül uralkodott más nemzetek erőforrásainak kárára, még most sem adja fel arra irányuló törekvéseit, hogy megőrizze kiváltságait és mindenki másra rákényszerítse a saját szabályait".

„A Nyugat egyre inkább a nyers erőhöz folyamodik, kiszámíthatatlanul és meggondolatlanul cselekszik, közös bolygónk több millió, sőt több milliárd lakójának sodorva veszélybe az életét" – mondta Lavrov.