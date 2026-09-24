ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.95
usd:
320.81
bux:
150985.3
2026. szeptember 24. csütörtök Gellért, Mercédesz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A nõi kosárlabda-világbajnokság mérkõzéseinek egyik helyszíne, a Berlin Aréna 2026. szeptember 4-én.
Nyitókép: Czeglédi Zsolt

Berlin visszalépett az olimpiai pályázattól

Infostart / MTI

Berlin visszalépett attól a versengéstől, amelynek végén kiválasztják Németország pályázóját az olimpiai és paralimpiai játékok rendezésére – jelentette be csütörtökön a német főváros vezetése.

A döntés két nappal azelőtt született meg, hogy a Német Olimpiai Sportszövetség (DOSB) megnevezi jelöltjét a 2036-os, 2040-es vagy 2044-es nyári olimpia megrendezésére.

A berlini állásfoglalást követően München – Kiellel közösen –, valamint a kölni központú Rajna-Ruhr régió maradt versenyben.

Berlin esélyeit csekélynek ítélték, miután a Baloldal (Die Linke) végzett az élen a német fővárosban vasárnap tartott tartományi választáson. A párt részéről Elif Eralp – aki várhatóan a következő főpolgármester lesz – kijelentette: „az adófizetők pénzének pazarlásaként" értékeli az olimpiai pályázatot.

Berlin eleve a müncheni és a rajna-ruhr-i pályázat mögé került abban a rangsorban, amelyet a DOSB illetékesei kedden - azaz a most szombati szavazást megelőzően – hoztak nyilvánosságra. München a lehetséges 100-ból 87, a Rajna-Ruhr pályázat pedig 85 pontot kapott. Mindkettőt „nagyon jónak" minősítették. Berlin 74,6 pontot ért el, így „jó" minősítést kapott.

„Szomorú nap a mai Berlin számára. Az olimpiai és paralimpiai játékok nagyszerű lehetőséget jelentettek volna Berlin és Kelet-Németország számára" – közölte a még hivatalában lévő főpolgármester, Kai Wegner, hozzátéve, hogy egyeztetni próbált a Die Linke képviselőivel a pályázatról, de elutasításba ütközött. „Sajnos elvették a lehetőségünket. Kihúzták alólunk a talajt" – fogalmazott.

Thomas Weikert, a Német Olimpiai Bizottság elnöke megköszönte Berlinnek a „tisztesség és tisztelet nagyszerű megnyilvánulását", amelyet a versenyből való kiszállással tanúsított.

„Ez is alátámasztja, hogy a főváros döntéshozói mindenekelőtt arra összpontosítanak, hogy a rendezés helyszínétől függetlenül végre újra Németországba hozzák a játékokat" – áll a DOSB közleményében.

Berlinben nem tartottak népszavazást az esetleges olimpiai pályázatról, de a közvélemény-kutatások a lakosság megosztottságát tükrözték. A város korábban már pályázott a 2000-es játékok rendezési jogára, azonban alulmaradt Sydneyvel szemben. A német főváros még a náci uralom idején, 1936-ban adott otthont az olimpiának.

Münchenben és az Észak-Rajna-Vesztfália tartományban található Rajna-Ruhr régióban viszont sikeres volt a népszavazás, míg Hamburg visszalépett, miután lakosai a pályázat ellen szavaztak.

Németországban legutóbb 1972-ben, Münchenben rendeztek olimpiát.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Berlin visszalépett az olimpiai pályázattól

olimpia

pályázat

berlin

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával a Vatikánban

Magyar Péter meghívta XIV. Leó pápát egy magyarországi látogatásra. A Tisza-kormány átvizsgálja, majd folytatja a Hungary Helps programot – mondta a miniszterelnök, miután találkozott a pápával.
 

„Ne féljetek!” – Magyar Péter a Vatikánból mutatta meg a mondat eredetét

Magyar Péter koszorúzott a vatikáni magyar kápolnában, hamarosan találkozik a pápával

A KDNP szerint Magyar Péter találkozója a pápával képmutatás

VIDEÓ
Tényleg rendkívül rossz az ügyészség állapota? Hack Péter, Inforádió, Aréna
CDU-zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
Putyin új felhatalmazása: mi jön most a háborúban? Seremet Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.24. csütörtök, 18:00
Tóth Gábor
a Magyar Kórházszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Ruszin-Szendi Romulusz: elhunyt két magyar katona szolgálatteljesítés közben

Ruszin-Szendi Romulusz: elhunyt két magyar katona szolgálatteljesítés közben

Két katona életét vesztette szolgálatteljesítés közben az elmúlt napokban - írta a honvédelmi miniszter a Facebook-oldalán csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nagy rangadóval indul az őszi NL-dömping: mire megy egymással Klopp és Xavi a padon?

Nagy rangadóval indul az őszi NL-dömping: mire megy egymással Klopp és Xavi a padon?

Jürgen Klopp és Xavi Hernández ma este a Nemzetek Ligájában találkozik először szövetségi kapitányként, amikor a német válogatott Amszterdamban lép pályára a hollandok ellen.

BBC
Business Sport Travel Science
Xi at White House after Trump says AI will be big part of talks

Xi at White House after Trump says AI will be big part of talks

Ahead of their meeting on Thursday, the US president said the US and China were united in their opposition to guardrails on the technology.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 24. 15:24
Döntött a bíróság: vissza kell engedni a Fehér Házba a kitiltott médiumokat
2026. szeptember 24. 13:28
Magyar Péter fontos bejelentést tett, miután találkozott XIV. Leó pápával
×
×