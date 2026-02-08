ARÉNA - PODCASTOK
Egy hóval vastagon borított út az erdőn át.
Nyitókép: Unsplash

Öt gyereknek kellett elmondani, hogy édesanyjuk nincs többé

Infostart

Hét héttel ezelőtti eltűnése után a Gödöllői-erdő területén találták meg holtan azt a 37 éves ötgyermekes édesanyát, aki januárban távozott otthonról. A rendőrség a mobiladatok alapján azonosította a helyszínt, ahol az asszony a vizsgálatok szerint önkezűleg vetett véget életének.

Az édesanya, aki korábban súlyos depresszióval küzdött, január elején rövid ideig kórházi kezelés alatt állt, ahonnan két héttel a tragédia előtt engedték haza.

A halála előtti órákban a nő még ellátta a napi rutinfeladatokat: megvacsoráztatta és lefektette gyermekeit, sőt másnapra családi programot is szervezett, és megírta az iskolai igazolásokat.

Az édesanya éjszaka, pizsamában és félcipőben távozott a házból, magával vive személyi igazolványát is. A későbbi vizsgálat során kiderült, hogy az asszony nagy mennyiségű gyógyszert vett be az erdő felé indulva - írja a budapestkornyeke.hu.

A mínusz 16 fokos fagyban feküdt le a hóra.

A tragédia következtében öt gyermek maradt félárván, közülük a legfiatalabb négyéves, középsúlyos autista. Az édesapa közlése szerint a családi házban mindent rendben találtak, az anya a távozás előtt kitakarított és minden teendőt elrendezett.

A hatóságok a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták. A családsegítő szolgálatok bevonásával jelenleg az apa gondoskodik a gyermekekről, miközben keresik a megoldást a beteg kisfiú speciális ellátására.

Ha segítségre van szüksége

A Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány 0-24-ben elérhető a 116-111-es számon, a hívás anonim és ingyenes. Chatelni 13-21 óra között itt lehet.

Ha felnőtt, tárcsázza a krízishelyzetben lévők részére rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámot, akár mobiltelefonról is!

