Öt gyereknek kellett elmondani, hogy édesanyjuk nincs többé

Az édesanya, aki korábban súlyos depresszióval küzdött, január elején rövid ideig kórházi kezelés alatt állt, ahonnan két héttel a tragédia előtt engedték haza.

A halála előtti órákban a nő még ellátta a napi rutinfeladatokat: megvacsoráztatta és lefektette gyermekeit, sőt másnapra családi programot is szervezett, és megírta az iskolai igazolásokat.

Az édesanya éjszaka, pizsamában és félcipőben távozott a házból, magával vive személyi igazolványát is. A későbbi vizsgálat során kiderült, hogy az asszony nagy mennyiségű gyógyszert vett be az erdő felé indulva - írja a budapestkornyeke.hu.

A mínusz 16 fokos fagyban feküdt le a hóra.

A tragédia következtében öt gyermek maradt félárván, közülük a legfiatalabb négyéves, középsúlyos autista. Az édesapa közlése szerint a családi házban mindent rendben találtak, az anya a távozás előtt kitakarított és minden teendőt elrendezett.

A hatóságok a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálták. A családsegítő szolgálatok bevonásával jelenleg az apa gondoskodik a gyermekekről, miközben keresik a megoldást a beteg kisfiú speciális ellátására.

