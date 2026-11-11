ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.2
usd:
328.02
bux:
145680.13
2026. november 11. szerda Márton
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Close-up of a surgical tray.
Nyitókép: francisblack/Getty Images

Több pénz juthat a várólistákra, és a háziorvosi rendszer is átalakulhat

Infostart

Az egészségügyi ellátás átalakításának eddig kevésbé ismert tervei is kirajzolódnak a 2027-es költségvetés kedden közzétett fejezeti indokolásából. Több területen azonban egyelőre csak a kormányzati szándék és az ahhoz rendelt források láthatók, a megvalósítás részletei továbbra sem ismertek.

A költségvetés tervezete szerint a gyógyító-megelőző ellátásokra 3316 milliárd forintot fordítanának, 429 milliárddal többet a 2026-os eredeti előirányzatnál. A gyógyszertámogatásokra 645 milliárd forint jutna, ami 78 milliárdos növekedést jelent. A nagy értékű gyógyszerek finanszírozására külön 330 milliárdot szánnak. A várólisták csökkentésére csaknem 28 milliárd forintot különítenének el, több mint ötször annyit, mint az idei eredeti előirányzat. Emellett 10 milliárd jutna a kórházi betegélelmezés javítására, 2,72 milliárd pedig népegészségügyi fejlesztésekre – írja terjedelmes cikkében a Népszabadság.

A többletek azonban a 2026-os eredeti előirányzatokhoz viszonyítanak, nem az idei tényleges kiadásokhoz. A növekedés jelentős részét ráadásul a béremelések, a gyógyszerkiadások és a már működő ellátások finanszírozása köti le – teszi hozzá a lap, arra is kitérve, hogy a kórházak helyzetén további finanszírozási díjemelésekkel is javítanának: az aktív fekvőbeteg-ellátásra 33,88 milliárd, a járóbeteg-szakellátásra 12,29 milliárd, a krónikus fekvőbeteg-ellátásra 4,48 milliárd, a PCR-diagnosztikára pedig 600 millió forint többletet terveznek. Ez összesen 51,26 milliárd forint.

A magasabb finanszírozási díjak ugyanakkor nem feltétlenül jelentenek ugyanekkora új ellátási kapacitást, hiszen részben a már elvégzett beavatkozások költségeinek fedezetét javíthatják. A tervezetben 4 milliárd forint szerepel a nehéz gazdálkodási helyzetbe került egészségügyi szolgáltatók működési költségelőlegére is. Ez azonban nem általános kórházi adósságrendezési keret. Az indokolásból nem derül ki, mely intézmények és milyen feltételekkel juthatnának hozzá a forráshoz, illetve hogyan kellene elszámolniuk az előleggel.

A kormány a háziorvosi ellátást is átalakítaná. A jelenlegi, jellemzően egy orvosra és egy asszisztensre épülő rendelői modell mellett térségi egészségügyi és szociális centrumokat hoznának létre. Az új rendszer kísérleti bevezetésére 1,25 milliárd forintot különítettek el. Emellett 10,85 milliárdot szánnak a krónikus betegek gondozását segítő alapellátási eszközök beszerzésére, az alapellátás finanszírozásának fejlesztésére pedig mintegy 35,4 milliárd forintos céltartalékot terveznek – olvasható egyebek mellett.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Több pénz juthat a várólistákra, és a háziorvosi rendszer is átalakulhat

költségvetés

egészségügy

finanszírozás

kórház

betegellátás

háziorvosi praxis

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika

Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika
Helybenhagyta a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) egykori elnöke és a Kulturális és Innovációs Minisztérium korábbi államtitkára letartóztatásának három hónappal, 2027. február 1-jéig történő meghosszabbítását a Kecskeméti Törvényszék a különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indult büntetőeljárásban – közölte a törvényszék sajtóosztálya.
 

Magyar Péter így reagált arra, hogy bíróság elé viszik Orbán Áront

VIDEÓ
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.11. szerda, 18:00
Tálas Péter
a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport biztonságpolitikai elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelentett az OTP - Mit csinál az árfolyam?

Jelentett az OTP - Mit csinál az árfolyam?

Eséssel zártak kedden az amerikai tőzsdék, miután a vártnál magasabb októberi infláció növelte egy decemberi Fed-kamatemelés esélyét. Szerda reggel a CoreWeave erős gyorsjelentése adott lendületet az ázsiai technológiai részvényeknek, és az európai piacokon is kedvező hangulat látszik. Itthon az OTP került a figyelem középpontjába, miután a bank a vártnál magasabb, 355 milliárd forintos adózott eredményről számolt be a harmadik negyedévben - az árfolyam pluszban van a jelentés után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Drasztikus döntést hozott az Aldi: mesterséges intelligenciával váltják ki a dolgozók egy részét

Drasztikus döntést hozott az Aldi: mesterséges intelligenciával váltják ki a dolgozók egy részét

Globális költségcsökkentési programjának részeként több száz központi munkahelyet szüntet meg brit leányvállalatánál az Aldi.

BBC
Business Sport Travel Science
Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

Three Iran-backed suspects plotted attacks including RAF Fairford incident, US says

The US Department of Justice says the men were involved in a string of plots, including a major incident near the UK airbase that is used by US armed forces.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 11. 13:33
Vizsgálódik az Alteónál a jegybank, fontos adatokra kíváncsi
2026. november 11. 12:48
Letartóztatásban marad Hankó Balázs és Varga-Bajusz Veronika
×
×