Több pénz juthat a várólistákra, és a háziorvosi rendszer is átalakulhat

A költségvetés tervezete szerint a gyógyító-megelőző ellátásokra 3316 milliárd forintot fordítanának, 429 milliárddal többet a 2026-os eredeti előirányzatnál. A gyógyszertámogatásokra 645 milliárd forint jutna, ami 78 milliárdos növekedést jelent. A nagy értékű gyógyszerek finanszírozására külön 330 milliárdot szánnak. A várólisták csökkentésére csaknem 28 milliárd forintot különítenének el, több mint ötször annyit, mint az idei eredeti előirányzat. Emellett 10 milliárd jutna a kórházi betegélelmezés javítására, 2,72 milliárd pedig népegészségügyi fejlesztésekre – írja terjedelmes cikkében a Népszabadság.

A többletek azonban a 2026-os eredeti előirányzatokhoz viszonyítanak, nem az idei tényleges kiadásokhoz. A növekedés jelentős részét ráadásul a béremelések, a gyógyszerkiadások és a már működő ellátások finanszírozása köti le – teszi hozzá a lap, arra is kitérve, hogy a kórházak helyzetén további finanszírozási díjemelésekkel is javítanának: az aktív fekvőbeteg-ellátásra 33,88 milliárd, a járóbeteg-szakellátásra 12,29 milliárd, a krónikus fekvőbeteg-ellátásra 4,48 milliárd, a PCR-diagnosztikára pedig 600 millió forint többletet terveznek. Ez összesen 51,26 milliárd forint.

A magasabb finanszírozási díjak ugyanakkor nem feltétlenül jelentenek ugyanekkora új ellátási kapacitást, hiszen részben a már elvégzett beavatkozások költségeinek fedezetét javíthatják. A tervezetben 4 milliárd forint szerepel a nehéz gazdálkodási helyzetbe került egészségügyi szolgáltatók működési költségelőlegére is. Ez azonban nem általános kórházi adósságrendezési keret. Az indokolásból nem derül ki, mely intézmények és milyen feltételekkel juthatnának hozzá a forráshoz, illetve hogyan kellene elszámolniuk az előleggel.

A kormány a háziorvosi ellátást is átalakítaná. A jelenlegi, jellemzően egy orvosra és egy asszisztensre épülő rendelői modell mellett térségi egészségügyi és szociális centrumokat hoznának létre. Az új rendszer kísérleti bevezetésére 1,25 milliárd forintot különítettek el. Emellett 10,85 milliárdot szánnak a krónikus betegek gondozását segítő alapellátási eszközök beszerzésére, az alapellátás finanszírozásának fejlesztésére pedig mintegy 35,4 milliárd forintos céltartalékot terveznek – olvasható egyebek mellett.