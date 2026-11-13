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A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelõ Alap (MTVA) Kunigunda útjai székháza 2026. július 7-én. Elsötétült az M1 képernyõje, a Kossuth Rádió helyén pedig a Bartók Rádió mûsora hallgatható. Az MTVA frissen megbízott ideiglenes vezérigazgatója, Horváth András, és az általa felkért, ideiglenes szakmai csapat azonnali hatállyal megszüntette a propagandát, leállította a hírszolgáltatást a közmédia minden felületén - közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-vel ezen a napon.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Huszonheten pályáznak a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára

Infostart / MTI

Huszonheten nyújtották be pályázatukat a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói tisztségére a csütörtök éjféli határidőig - közölte a társaság tulajdonosi jogait gyakorló Független Közmédia Testület pénteken az MTI-vel.

A pályázók neveit a testület a honlapján nyilvánosságra hozta.

Az érvényes pályázatot benyújtók meghallgatásának időpontjáról és menetéről a Testület 2026. november 16-án hétfő délután ad tájékoztatást. A meghallgatások részletszabályairól a jövő hét első napjaiban a pályázók szintén személyre szóló értesítést kapnak.

A Magyar Rádió és Televízió nZrt. vezérigazgatói tisztségére pályázók névsora:

Amin Zoltán

Bakó Lajos

Bakonyi Péter

Berkes Bence

Dancsó Béla

Dávid-Joó Zsanett

Dr. Kert Attila

Erdei Krisztián

Faragó Péter György

Fischer András

Fülöp Viktor

Herman Dániel Péter

Horváth Dori Gábor

Katona Szilvia

Kertész György

Komár István

Malcsiner Maximilián Péter

Nagy Navarro Balázs

Papp Réka Kinga

Plavecz Péter

Pusztai Ferenc

Szabó Stein Imre

Szente Zoltán

Szuchy Péter Ferenc

Tóth Zoltán András

Vöő György József

Zsolt Péter

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Kezdőlap    Belföld    Huszonheten pályáznak a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára

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