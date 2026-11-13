Huszonheten pályáznak a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. vezérigazgatói posztjára

A pályázók neveit a testület a honlapján nyilvánosságra hozta.
Az érvényes pályázatot benyújtók meghallgatásának időpontjáról és menetéről a Testület 2026. november 16-án hétfő délután ad tájékoztatást. A meghallgatások részletszabályairól a jövő hét első napjaiban a pályázók szintén személyre szóló értesítést kapnak.
A Magyar Rádió és Televízió nZrt. vezérigazgatói tisztségére pályázók névsora:
Amin Zoltán
Bakó Lajos
Bakonyi Péter
Berkes Bence
Dancsó Béla
Dávid-Joó Zsanett
Dr. Kert Attila
Erdei Krisztián
Faragó Péter György
Fischer András
Fülöp Viktor
Herman Dániel Péter
Horváth Dori Gábor
Katona Szilvia
Kertész György
Komár István
Malcsiner Maximilián Péter
Nagy Navarro Balázs
Papp Réka Kinga
Plavecz Péter
Pusztai Ferenc
Szabó Stein Imre
Szente Zoltán
Szuchy Péter Ferenc
Tóth Zoltán András
Vöő György József
Zsolt Péter