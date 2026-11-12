Öröm és felháborodás: így fogadták a nőjogi intézkedéseket a civil szervezetek

Csernus Fanni, az Amnesty International Magyarország nemek közötti egyenlőséggel foglalkozó szakértője régóta várt hatalmas előrelépésnek nevezte a bejelentett intézkedéseket, ugyanakkor felhívta a figyelmet azokra a területekre is, amelyekre a bejelentés csak részben vagy egyáltalán nem tér ki.

Az Isztambuli Egyezmény ratifikálásával kapcsolatban azt mondta, hogy ez az egész magyar társadalom számára szóló üzenet, hiszen az egyezmény kitér a megelőzésre, az áldozatok védelmére, az elkövetők büntetőjogi felelősségre vonására és megfelelő szakpolitika kialakítására is. Fontos kérdés lesz azonban, hogy mindezt hogyan ülteti majd át a kormány a gyakorlatba – jelezte a szakértő.

Csernus Fanni az MTI-nek azt mondta, a szervezet a színhangrendelet megváltoztatását nem tartja elégségesnek, ők a teljes eltörlését szorgalmaznák, mivel a rendelet azt sugallja az abortusz mellett döntő nőknek, hogy nem elég kompetensek, tájékozottak és felkészültek ennek a döntésnek a meghozatalához. A módosítás továbbra is teret hagy ennek a megközelítésnek és a nyomásgyakorlásnak – vélekedett.

A sürgősségi fogamzásgátlásban alkalmazott úgynevezett esemény utáni tabletták vénykötelességének eltörlését pozitív változásként értékelte, ugyanakkor jelezte, fontos kérdés lesz, hogy a gyógyszertáraknak lesz-e ebből készletük, hajlandóak lesznek-e kiadni a patikusok, illetve jár-e majd ahhoz anyagi támogatás.

A szakértő hiányolta a bejelentések közül a gyógyszeres terhességmegszakítás bevezetését, amely az uniós tagállamok többségében már elérhető.

Sevcsik M. Anna, az Élet.Érzés Egyesület alapítója a bejelentett intézkedéseket pozitív változásként értékelte, és úgy fogalmazott, „meghallgattattunk”.

A szívhangrendeletről azt mondta, a szervezet az intézkedés teljes eltörlését támogatná, ugyanis a hozzájuk érkezett visszajelzések alapján a szakembereknek is megterhelő volt ez a feladat, emellett pedig nem látszott, hogy a hatására valaki megtartotta volna a gyermekét.

Sevcsik M. Anna egy erősebb szociális háló kialakítását szorgalmazta a várandósok körül annak érdekében, hogy minél több gyermek megszülethessen, továbbá fontosnak nevezte az abortusz mellett döntő nők megfelelő, empatikus tájékoztatását és lelki támogatását.

A szervezet szeretné elérni azt is, hogy nők elleni erőszaknak minősüljön a szülészeti erőszak is – közölte az Élet.Érzés Egyesület alapítója.

Sevcsik M. Anna az esemény utáni tabletták vénykötelességének eltörlését is üdvözölte, ugyanakkor jelezte, hogy fontos lenne a megfelelő szexuális edukáció is, mert sokan gondolják még ma is úgy, hogy „az abortusz az egyszerűbb út” a fogamzásgátlás helyett.

A Másállapotot a Szülészetben mozgalom az MTI megkeresésére közleményben üdvözölte az intézkedéscsomagot, és szintén felhívta a figyelmet a szülészeti és nőgyógyászati erőszak problémájára. A szervezet ezért azt szorgalmazta, hogy az intézkedések térjenek ki ezek feltárására, megelőzésére és visszaszorítására is, továbbá kérte azt is, hogy a munkába vonják be az érintetteket és a szakmai szervezeteket is.

Téglásy Imre bioetikus, az Alfa Szövetség alapító elnöke az MTI-nek nyilatkozva élesen bírálta a bejelentett intézkedéseket, amelyek véleménye szerint tovább fokozzák a nők kiszolgáltatottságát, és a „nemzet halálához” vezethetnek.

A bioetikus azt hangoztatta, hogy az abortuszok túlnyomó többsége – Magyarországon akár 95 százaléka – külső nyomás hatására történik. Amíg ez nem változik, addig az Isztambuli Egyezmény ratifikálása sem fog több lehetőséget adni a nőknek a saját termékenységük és testük feletti rendelkezésben – tette hozzá.

Az egészségügyi ellátórendszer nagy hiányosságának nevezte, hogy a nők sokszor nem kapnak megfelelő tájékoztatást a művi terhességmegszakítás előtt. Ezért is tartja fontosnak a szívhangrendeletet a szakember, mivel ezáltal a nők megérthetik, mi történik a testükben, hogy a szív dobogása az emberi élet jelenlétét mutatja.

Ha jobbat nem tudnak kitalálni a szívhangrendeletnél, akkor legalább ezt ne vegyék el - kérte Téglásy Imre.

A bioetikus bírálta a miniszterelnököt is, mert szerinte egy politikusnak a közjó védelme lenne a feladata, és ebbe beletartozik a kezdődő emberi élet értékének elismerése is.

Az Együtt az Életért Egyesület az MTI-nek küldött közleményében azt hangsúlyozta, hogy a várandős nőnek joga van „értesülni arról, hogy a magzata él". „A tájékoztatás csökkentése félreértelmezett tapintat, amely nem jelent támogatást és nem kínál valódi megoldást” – írták.

Véleményük szerint valódi terhességi kríziskezelésre van szükség, ezt segítené például több anyaotthon létrehozása, és a párkapcsolatra, egészséges intimitásra, családi életre felkészítő programok biztosítása.

Az esemény utáni tabletta szerintük számos egészségügyi kockázatot hordoz, a könnyebb hozzáférhetőség pedig kiveszi a kontrollt a szülők kezéből kiskorú gyermekük életét illetően, hamis biztonságot nyújthat, és a nemi betegségek terjedésének kockázatát is hordozza – sorolták.

A családon belüli erőszakkal kapcsolatban az áldozatsegítő központok és lelki elsősegély vonalak megerősítését, a bírói gyakorlat ésszerűsítését és a távoltartás szigorítását tartanák megfelelő intézkedésnek.

Magyar Péter kormányfő csütörtökön jelentette be, hogy a kormány kezdeményezi az Isztambuli Egyezmény ratifikálását, és történelmi lépéseket ígért a nők védelmében. Az intézkedések között szerepel a büntetőjogszabályok szigorítása, a kapcsolati erőszak elleni fellépés, a szívhangrendelet megváltoztatása, a menstruációs szegénység elleni fellépés, az esemény utáni tabletta vénykötelességének eltörlése és a várandós nők támogatásának megerősítése.