Felavatták a Kocsis Zoltán parkot és megnyílt a Kocsis Zoltán Archívum

Karácsony Gergely a park avatásán azt mondta: Budapest zenei életének „egyik valódi központját” hozzák létre azzal, hogy Ferencváros szegletét a Ligeti György utca és a Budapest Music Center (BMC) közelében Kocsis Zoltánról nevezik el.

A főpolgármester a kétszeres Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas művészre emlékezve felidézte, hogy Kocsis Zoltán 2014-ben kapta meg Budapest díszpolgára címet.

Karácsony Gergely kifejezte azt a kívánságát, hogy a park legyen dísze Budapestnek, és „hirdesse mindazon értékeket, amelyeket Kocsis Zoltán a világnak adott és amit képviselt”.

Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere kiemelte, hogy a IX. kerületben egészen eltérő műfajok találnak otthonra, hiszen itt található például a Művészetek Palotája, a Budapest Park és a BMC is. Utóbbi érdeme, hogy Kocsis Zoltán hagyatékának gondozója – tette hozzá.

Kovács Géza, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar volt igazgatója úgy fogalmazott:

Kocsis Zoltán maga volt a sokrétű, sokirányú és rendkívül gazdag zsenialitás.

Felidézte, hogy 20 esztendőn keresztül dolgoztak együtt Kocsis Zoltánnal, együttműködésük 1996 áprilisában, az akkori Magyar Állami Hangversenyzenekar „szűkös igazgatói irodájában” kezdődött. Kocsis Zoltán akkor váratlanul megjelent, és azt mondta, botrány, hogy Magyarországon még nem mutatták be Schönberg gyönyörű, késő romantikus, Gurre-dalok című művét. Majd 1998 márciusában, a Budapesti Tavaszi Fesztiválon megszólalt ez a grandiózus mű Kocsis Zoltán vezényletével – folytatta Kovács Géza, hozzátéve: ezt az adósságot sikerült törleszteni, de addigra már jóval többről volt szó. Kocsis Zoltán a zenekar, majd később, a Nemzeti Filharmonikusok főzeneigazgatója lett, és sorra jöttek az „adósságtörlesztések”.

Mint mondta, „van abban van valami furfang”, hogy az Erkel utca beletorkollik a Kocsis Zoltán parkba, ahonnan a Ligeti György utcán át eljutni a BMC-be, és az azzal szemben található Kocsis Zoltán Archívumba.

Karácsony Gergely, Baranyi Krisztina és Kovács Géza egyaránt megköszönte Gőz Lászlónak, a BMC alapítójának, hogy létrehozta az archívumot és kezdeményezte az emlékpark névadását.

Az avatást követően nyitották meg a Kocsis Zoltán Archívumot, amely a Ligeti utca 5. szám alatti házban található. Mácsai János, az archívum szakmai vezetője elmondta: itt található mindaz, ami Kocsis Zoltán hagyatékából kutatandó és kutatható anyag, a többi között

kották, partitúrák, összkiadások, zenei könyvek, első kiadású kották, saját kéziratok.

Az archívum része egy fotóanyag, benne családi fotókkal, a művészről készült portrékkal, koncert közbeni helyzetekkel.

A hangtárnak, a hanggyűjteménynek egy másik helyiség ad otthont, itt végig lehet követni a hanghordozó technika változását is az 1960-as évektől kezdve. Megtalálhatók azok a felvételek is, amelyeket Kocsis Zoltán elkért azoktól a különböző intézményektől, ahol fellépett – tette hozzá.