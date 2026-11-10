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Nyitókép: Pixabay

Kinevezte a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját a miniszterelnök

Infostart / MTI

Orosz László Pétert nevezte ki a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává november 10-i hatállyal Magyar Péter miniszterelnök – olvasható a Magyar Közlöny hétfői számában.

Orosz László Péter nemzetbiztonsági ezredest november 10-ei hatállyal nemzetbiztonsági dandártábornok rendfokozatba is kinevezte Baka András köztársasági elnök – derül ki a hétfői Magyar Közlönyből.

Bertalan Tamás nemzetbiztonsági ezredest ugyancsak november 10-ei hatállyal nevezték ki nemzetbiztonsági dandártábornok rendfokozatba.

A Nemzeti Információs Központ a https://nik.gov.hu/ linken elérhető honlapja szerint a központ a Terrorelhárítási Információs és Bűnügyi Elemző Központ jogutód szervezeteként jött létre, miután a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok politikai irányítása 2022. május 25-én egységessé vált, és átalakult a kormány nemzetbiztonsági döntéseit támogató testület.

Az előző kormányzati ciklusban a nemzetbiztonsági szolgálatokért a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda felelt.

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