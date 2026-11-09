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Nyitókép: Pixabay

Csaknem 200 millió forint jutalmat szavazott meg magának a médiatanács öt év alatt

Infostart / MTI

A médiatanács korábbi tagjai évente két alkalommal többmilliós jutalmat vettek fel – derült ki a Nemzetei Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) pénzügyi átvilágítása során.

Az NMHH hétfői közleményében azt írta: zajlik a hatóság pénzügyi átvilágítása, amelynek során kiderült, hogy a médiatanács korábbi tagjai évente két alkalommal többmilliós jutalmat vettek fel. A jövőben ilyen kifizetésekre már nem kerül sor – tették hozzá.

Mint írták, április 10-én került a médiatanács elé az előterjesztés, amely arra tett javaslatot, hogy a testület tagjai szavazzanak meg maguknak 1,5 havi jutalmat a működési költségvetés várható maradványának terhére a tavalyi év negyedik és az idei első negyedévi feladataik elismerésére. Az indokolás mindössze annyi volt, hogy a médiatanács költségvetése rendelkezik annyi tartalékkal, hogy abból jutalom kerüljön kifizetésre.

A jegyzőkönyv szerint a médiatanács tagjai így is tettek: maguknak 1,5 havi tiszteletdíjat, az elnöknek pedig az 1,5 havi illetményt szavaztak meg. Ez akkor összesen 28,2 millió forintot jelentett.

Közölték: 2022 és 2026 között Koltay András elnök összesen 80 301 300 forint, míg a tagok, Budai László, Dr. Bartóki-Gönczy Balázs, Meszleny László és Szadai Károly fejenként 29 200 900 forint jutalmat kaptak. Vagyis összesen 197 104 900 forintot szavaztak meg maguknak öt év alatt.

A médiatanács legutóbbi ülésén deklarálták: elfogadhatatlan, hogy a korábbi tagok évente háromhavi tiszteletdíjuknak megfelelő jutalmat szavaztak meg maguknak.

Bencsik Márta, a Tisza párt delegáltja az ülésen azt mondta,

ilyen kifizetésről jogszerűen nem is lehetett volna dönteni, mivel a médiatörvény szerint a médiatanács tagjainak csak tiszteletdíj és költségtérítés állapítható meg, jutalom nem.

Polyák Gábor elnök azt hangsúlyozta: törvényi felhatalmazás nélkül ez nem megengedhető, jogalap nélküli jutalomkifizetésre nem kerülhet sor.

A testület ezután egyhangúan támogatta a 2027-es költségvetési tervet, amely már nem tartalmaz jutalmat a médiatanács-tagok számára.

A korábbi kifizetések körülményeit jogászok bevonásával vizsgálja az NMHH.

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Kezdőlap    Belföld    Csaknem 200 millió forint jutalmat szavazott meg magának a médiatanács öt év alatt

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